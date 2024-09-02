Россияне впервые ударили по Харькову гибридной ракетой "Гром-Е1": что о ней известно, какие характеристики (фото)

Первая демонстрация боеприпаса прошла в 2015 году

В августе 2024 года Россия снова активизировала свои атаки на Харьков. Новыми целями оккупантов, как и всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали. Однако во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы.

"Телеграф" расскажет, что это за вооружение россиян, которым они атаковали Харьков. А также о том, какие характеристики имеет ракета.

Ракета "Гром-Е1" — что известно

Отметим, что "Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38. Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".

Кто разработчик

Разработчик – российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", та самая, что разрабатывала УПАБ-1500В и другие боеприпасы.

Первая демонстрация боеприпаса прошла в 2015 году. За 4 года было объявлено, что испытания "Гром-Е1" и "Гром-Е2" завершены.

Кроме этого, у "Гром-Е1" есть еще аналог — "Гром-Е2". Это версия без двигателя, такое упрощение позволяет увеличить боевую нагрузку, но ограничивает чуть ли не вдвое дальность (заявлено до 65 километров).

"Гром-Е1" является гибридом планировочной бомбы и ракеты, имеет раскрывающиеся в воздухе крылья. Это обеспечивает дальность и точность. Сами россияне гордо называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

Какая дальность и для каких целей предназначена

Defence Express пишет, что для наведения "Гром-Е1" используется инерциальная и спутниковая система навигации, а среди типов цели указаны "легкоуязвимые наземные цели с известными координатами". Кроме стандартной обломочно-фугасной части, декларировалась разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.

Боеприпас создан на основе ракеты "воздух – земля" Х-38, которую чертили еще с 90-х годов с довольно странным сочетанием параметров – дальность до 40 километров и максимальной скорости 2,2 Маха.

Она была принята на вооружение в 2013 году, после чего разработчик декларировал ее модернизацию и разные ГСН – полуактивные лазерные и телевизионные с увеличенной дальностью пуска до 70 километров.

"Гром-Е1" – характеристики

общий вес – 594 килограмма;

вес боевой части – 315 килограммов;

боевая часть – осколочно-фугасная;

двигатель – реактивный;

дальность поражения при сбросе с высоты 12 километров – до 120 километров;

дальность поражения при сбросе с высоты 5 км – около 35 км;

минимальная высота запуска – 500 метров;

максимальная высота запуска – 12 километров;

наведение – инерциальное и спутниковое.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт оценил, правда ли Россия модернизировала.