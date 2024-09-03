В Полтаві під час тривоги пролунали вибухи: деталі та фото

У ПС попереджали про ракету

Близько 9:12 у вівторок, 3 вересня у місті Полтава пролунало два вибухи. Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Після вибуху в небо піднявся дим, фото публікують в мережі. О 9:11 у Повітряних Силах України попередили про рух ракети курсом на Полтавщину.

За даними моніторінгових каналів, росіяни атакували Полтаву балістикою. До відбою повітряної тривоги людей закликають перебувати в укриттях. Також повідомляється, що на Полтавщині працює розвідувальний дрон, який, можливо, корегує удар.

Зазначимо, в ніч на 3 вересня росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області Росії та 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". В результаті протиповітряного бою було збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість – локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 2 вересня російська армія завдала удару по місту Запоріжжя. Загинуло двоє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє людей дістали поранення, зокрема дівчинка 12 років. Дитина перебуває у реанімації.