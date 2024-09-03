Росія завдала удару по Запоріжжю: загинув маленький хлопчик, ще одна дитина в реанімації, оновлено (фото)

Також є руйнування

Пізно ввечері у понеділок, 2 вересня, близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста Запоріжжя. Є загиблі та поранені, серед яких діти.

Внаслідок нічної атаки загинуло двоє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє людей дістали поранення, зокрема дівчинка 12 років. Дитина перебуває у реанімації, проінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

UPD Федоров розповів, що стан поранених важкий. В чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, переломи, опіки, травматичний шок. Голова ОВА також опублікував фото руйнувань.

"12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості — у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна", — написав він.

Нагадаємо, також пізно ввечері 2 вересня росіяни також вдарили по Харкову та Дніпру. Дніпро зазнав обстрілів балістичною зброєю, яку було запущено з Воронезької області. За даними моніторінгових груп, були запуски двох ракет "Іскандер", одну з яких було спрямовано на Дніпро, а іншу на Павлоград. По Харкову ворог вдарив КАБами (коригованими авіаційними бомбами). Обійшлось без жертв, постраждалих та руйнувань.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 3 вересня, росіяни атакували Україну "шахедами", ракетами та КАБами. Працювала ППО, зокрема й на Київщині, вибухи пролунали також у Миколаєві та Чернігові.