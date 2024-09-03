Росіяни захопили нові території: що зараз відбувається на фронті (карта)

Триває 923-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. За минулу добу, 2 вересня, ворог мав просування у Донецькій області.

Як повідомили аналітики DeepState, росіяни просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого (Харківська область) та Водяного. Крім того, відносно стабілізувався фронт біля Галицинівки. Зміни лінії фронту показано на карті.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, за добу 2 вересня зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки", — зазначили у ГШ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, ворог вже перебуває приблизно за 8 кілометрів від Покровська. З міста та громади за час посиленої евакуації виїхали близько 20 тисяч людей. Водночас у місті досі залишається 1365 дітей. З 2 вересня у Покровську закрились відділення двох банків, проте працюють банкомати, пошта, ЦНАП, лікарні та магазини. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Є світло, водопостачання, водовідведення, газопостачання.