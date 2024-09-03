Россияне захватили новые территории: что сейчас происходит на фронте (карта)

Продолжается 923-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 2 сентября, у врага было продвижение в Донецкой области.

Как сообщили аналитики DeepState, россияне продвинулись в Нью-Йорке и Пречистовке. Уточняется линия столкновения у Лимана Первого (Харьковская область) и Водяного. Кроме того, относительно стабилизировался фронт возле Галицыновки. Изменения линии фронта показаны на карте.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, за сутки 2 сентября зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском, Времиевском и Купянском направлениях.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки", — отметили в ГШ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, враг уже находится примерно в 8 километрах от Покровска. Из города и общины за время усиленной эвакуации уехали около 20 тысяч человек. В то же время в городе до сих пор остается 1 365 детей. Со 2 сентября в Покровске закрылись отделения двух банков, однако работают банкоматы, почта, ЦНАП, больницы и магазины. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Есть свет, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение.