В ход могла пойти новейшая ракета: россияне нанесли удар по Полтаве

Полтава вновь под ударом

В Полтаве прогремел мощный взрыв. По предварительной информации удар был нанесен дальнобойной ракетой, однако информация о ее типе пока остается неизвестной.

Об этом сообщили мониторинговые группы. По их информации, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования неустановленного типа.

При этом активист Сергей Стерненко даже отметил, что речь идет о новейшей российской ракете Х-69. В свою очередь канал "Вертикаль", который обычно связывают с Офисом президента, сообщил о применении баллистической ракеты.

Стоит отметить, что Х-69 это дальнейшее развитие проекта ракет Х-59, началом их эксплуатации считается 2023 год. Эти ракеты изготовлялись под новейший российский самолет Су-57, но могут использоваться и с борта более популярных Су-34.

Ракета обладает боеголовкой около 300 килограммов и способна поражать цели на расстоянии около 1000-1500 километров. Их уже применяли в войне против Украины, например, такая ракета была использована для удара по Трипольской ТЭС в апреле 2024 года, что привело к значительным разрушениям.

Пока нет точного подтверждения о том, что именно нею ударили по Полтаве.

Как сообщалось ранее, 3 сентября россияне нанесли удар по Полтаве и попали в здание Института связи. Из-за этого погибли более 50 человек и почти 300 получили ранения.