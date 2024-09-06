В Часовом Яру остаются гражданские: живут в подвалах, а между обстрелами ищут еду (фото)

Местные привыкли к боевым действиям

В Часовом Яру остаются гражданские, отказавшиеся от эвакуации. Они прячутся в полуразрушенных домах и подвалах, а между обстрелами выходят на улицы в поисках пищи.

Об этом рассказал Олег Калашников, офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича. По его словам, эти люди уже привыкли к боевым действиям и чувствуют себя достаточно уверенно.

"Очень сильно разрушен именно микрорайон Новый, он непосредственно вблизи Канала. Если брать немного вглубь города, еще есть там возможности, где они (гражданские — прим.ред.) прячутся. Есть где-то там подвалы, полуразрушенные многоэтажки… Пока еще тепло, они там находятся. Когда есть паузы в обстрелах, можем видеть, как они спокойно ходят, что-то выискивают для себя по улицам. Я бы сказал, что они привыкли уже к боевым действиям, и некоторые чувствуют себя довольно уверенно. Хотя жизнью они, конечно, рискуют", – рассказал офицер пресс-службы.

Бои в Часовом Яру

Битва в Часовом Яру между украинскими и российскими войсками началась в апреле 2024 года. В городе до полномасштабного вторжения россиян проживало около 14 тысяч жителей.

Часов Яр находится на высотах, к востоку от города расположен канал, удобный для обороны. Сейчас бои в Часовом Яру сконцентрированы именно вокруг него.

Часов Яр в сентябре 2024

Обстреливать Часов Яр россияне начали еще в середине 2022 года. Самый кровавый обстрел произошел 9 июля 2022 года (погибли 48 человек, в том числе 1 ребенок).

Начиная с августа 2022 года Часов Яр стал частью Битвы за Бахмут. Российские оккупанты начали часто обстреливать город, что заставило часть гражданских эвакуироваться.

Часов Яр в сентябре 2024

Часов Яр на карте Deep State

С середины июля 2024 года, когда оккупанты вплотную приблизились к каналу Северский Донец-Донбасс, ров превратился в линию боевого столкновения. На начало сентября 2024 года конфигурация линии боевого столкновения остается почти неизменной. Россияне пытаются пролезть в город, Силы обороны Украины мешают им и отбивают штурмы.

По состоянию на 1 сентября 2024 г. россияне удерживают лишь один микрорайон в восточной части Часового Яра Донецкой области, это примерно 10%.

Часов Яр на карте Deep State

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ остановили продвижение РФ возле Покровска. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.