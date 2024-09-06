Зеленский озвучил потери России в Курской области: какую территорию контролирует Украина

Ровно месяц назад украинские воины перешли границу РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 24-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии озвучил потери российской армии в Курской области, где идет операция Сил обороны Украины. По его словам, РФ потеряла там около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными за месяц.

Выступление главы государства транслировалось на его Facebook-странице. Потери Украины президент не назвал.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина контролирует 1 300 квадратных километров территории России в Курской области. Речь идет о более чем сотне населенных пунктов.

Напомним, Украина начала внезапное наступление в Курской области России ровно месяц назад — 6 августа. ВСУ взяли под контроль много населенных пунктов, среди которых – районный центр Суджа. Российские власти в Курской области объявили режим контртеррористической операции.

Как сообщал Телеграф, на днях Зеленский заявил, что россияне после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области перебросили туда до 60 тысяч единиц живой силы. Подразделения для Курской области снимали со многих направлений в Украине, но с Покровского направления, одного из самых трудных для Украины, россияне почти никого не перекинули. Напротив, они пытаются нарастить там наступательные усилия.