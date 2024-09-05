Украина имеет право на самооборону: генсек НАТО оценил результаты наступления ВСУ в Курской области

Операция еще продолжается

Украина многого достигла во время своего наступления в Курской области России. Однако сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.

Об этом в четверг, 5 сентября, в Осло заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters. По его словам, Украина сама решает, как применять свои силы.

"Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходим. Например, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что Украина имеет право на самооборону. По его словам, это она может делать, в том числе, с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО дали такую возможность. И те, у которых еще действуют ограничения, смягчили ограничения, чтобы Украина могла защитить себя", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области была превентивным ударом. По его словам, был применен план "А". Украина не исключала возможности прорыва границы в Сумской области, возле Курской области, российской армией.