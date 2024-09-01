Первый в истории случай: из-за Курска мир может пересмотреть взгляды на ядерное оружие — WSJ

Теоретики ядерных игр теперь ломают голову над последствиями наступления

Украинское наступление в Курской области не только поставило Россию в неловкое положение, но и подорвало десятилетия работы теоретиков ядерной эскалации. В настоящее время это является первым в истории случаем, когда неядерное государство смогло оккупировать территорию ядерного государства и удерживать ее.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Отмечается, что ранее считалось, что страны, владеющие ядерным оружием, обладают иммунитетом от нападения, поскольку могут в прямом смысле уничтожить "обидчика".

Однако теперь ситуация повернулась неожиданным образом, поскольку Украина не являясь ядерным государством смогла за несколько недель занять 1300 квадратных километров российской территории и продолжает их удерживать. При том ситуация также уникальна тем, что Украина сама находится под осадой.

"Сейчас западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают в контексте перспективы российской эскалации и будущих военных игр", — говорится в материале.

Однако там подчеркивают, что несмотря на то, что сейчас под украинским контролем значительные территории, ни одна из сторон не считает ее критически важной, а потому нет никаких признаков того, что Киев перешел "красные линии" Кремля. Хотя на самом деле никто не знает, что такое "красные линии", поскольку неопределенность является частью "ядерных игр".

"Никто действительно не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно. Позже мы можем узнать, что пересекли красную линию два месяца назад", — рассказал бывший советский переговорщик по контролю над вооружением Николай Соков.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин рассматривает угрозу для своего режима, как угрозу для России, а потому может прибегнуть к ядерной эскалации, хотя она скорее всего начнется с более широкого использования конвенционального вооружения, а не со внезапного удара.

Вместе с тем, издание отмечает, что Украина хочет показать, что можно нарушать российские табу без существенных последствий, пытаясь добиться разрешения на применение западного вооружения для ударов по российским тылам.

"Мы всегда считали, что ядерное оружие не годится ни для чего, кроме сдерживания. Мы действительно не думали, что неядерное государство может напасть на ядерное государство", — рассказал профессор политологии Джеймс Девис.

Как сообщалось ранее, спикер Путина Дмитрий Песков в интервью российским СМИ рассказал, что "ответ за Курскую область уже происходит".