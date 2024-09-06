Зеленський озвучив втрати Росії у Курській області: яку територію контролює Україна

Рівно місяць тому українські воїни перейшли кордон РФ

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині озвучив втрати російської армії у Курській області, де триває операція Сил оборони України. За його словами, РФ втратила там приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими за місяць.

Виступ глави держави транслювався на його Facebook-сторінці. Втрати України президент не назвав.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна контролює 1300 квадратних кілометрів території Росії у Курській області. Йдеться про понад сотню населених пунктів.

Нагадаємо, Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії рівно місяць тому — 6 серпня. ЗСУ взяли під контроль багато населених пунктів, серед яких – районний центр Суджа. Російська влада у Курській області оголосила режим контртерористичної операції.

Як повідомляв "Телеграф", днями Зеленський заявив, що росіяни після початку операції Збройних сил України в Курській області перекинули туди до 60 тисяч одиниць живої сили. Підрозділи для Курської області знімали з багатьох напрямків в Україні, але з Покровського напрямку, одного з найбільш важких для України, росіяни майже нікого не перекинули. Навпаки, вони намагаються наростити там наступальні зусилля.