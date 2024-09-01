Курськ мав статися набагато раніше, але ця палиця два кінці має: сержант спецпідрозділу К12 "Пчела" про наступ ЗСУ

Росія ніколи не зможе пробачити Україні свою поразку, каже Олександр Фесенко

Олександр Фесенко ("Пчела") служить у Збройних силах з 2020 року. Захищав Маріуполь, де отримав тяжке поранення ноги, пройшов "Азовсталь" і російський полон. Тепер він — сержант спецпідрозділу К12 і навчає молодих бійців вогневій тактиці.

Про те, що змусить Росію обміняти бійців "Азову" з полону, що дає Курська операція, про глибоко укорінену ненависть росіян до українців захисник розповів Telegraf UA у другій частині інтерв’ю у проєкті " Лінія спротиву ".

Про бої у повному оточені, поранення, голод, полон у Маріуполі, онкозахворювання та людську стійкість читайте у першій частині інтерв’ю Олександра .

Ти або раб, або б’єшся

— Росія ніколи не зможе нам пробачити своєї поразки і того нахабства, що ми захищалися і зганьбили її на весь світ.

Якщо згадати історію, у росіян завжди домінувала сила. Коли хтось чинив їм спротив, вони всіх виріза́ли. Демонстрація своєї влади через приниження. Ми маємо всі шанси вирватися з лап цієї тварини та бути вільними.

Це історична манера соціального спілкування — між рабом і паном. Ти або раб і об тебе ноги витирають, або чиниш спротив і б’єшся. Люди просто повинні розуміти, що їм треба обрати: боротися та отримати шанс на свободу або здатися і бути приниженими ворогом.

На мою думку, з таким ворогом нема сенсу домовлятися. Якщо намагатися дружити з Росією — ти для неї будеш слабкий, а значить, тебе треба бити. Якщо ти не хочеш дружити з Росією, тебе треба знищити, бо ти загроза.

Є таке поняття, як ресентимент, яке чітко змальовує їхнє ставлення до нас. Це заздрість і ненависть до розвинутішого, компетентнішого, сильнішого суспільства. Жага помститися уявному ворогу за те, що він кращий. Ресентимент є визначною характеристикою моралі раба, адже свобода передбачає відповідальність за себе.

Є в українському суспільстві і "почекуни", які чекають Росію і не думають про наслідки. Дехто вважає, якщо росіяни нормально спілкуються, то вони добре ставляться, але вони можуть поспілкуватися і потім за спиною сказати "хохол тупой". А потім доньку твою ґвалтувати і вбивати, як це було в Бучі.

Що дає Україні операція у Курську

— Наступ у Курську дає Україні можливість звільнити полонених бійців "Азову", нацгвардійців, а також цивільних полонених. Ця ситуація дає переваги, сильну позицію, аби максимально ефективно звільнити людей, яких до цього ми не мали змоги витягти.

Але Курськ — це палиця, яка має два кінці. З одного боку — ми зможемо відволікти ворога від наших територій, змусивши його перекидати частини з Донецької чи Луганської областей і знищувати їх на марші. З іншого — якщо вони скажуть "Байдуже", то можуть скористатися моментом і піти далі на Дніпропетровщину. Вони можуть просто проігнорувати те, що на їхні території зайшли.

Операція у Курську показує, що Росію можна бити, а також демонструє, що не так вже вони будуть квапитися використати ядерну зброю. Взагалі, у них прописано: якщо хтось перетинає кордони Російської Федерації, це вже привід вдарити по цій країні ядерною зброєю.

Загалом, на мою думку, ядерна зброя це більше психологічний фактор, тому що всі сторони розуміють: щойно Росія використає таку зброю, то будь-яка країна, котра має таке ж озброєння, може вдарити по ній ракетою у відповідь. Може початися ядерна війна.

Олександр Фесенко та журналістка Вікторія Кушнір

Вважаю, що Курськ мав статися набагато раніше. Якби це відбулось до Харківського контрнаступу, ще коли там резерви були, це значно підсилило б наші можливості на фронті. Треба більше таких ударів.

Ворог вчиться, і це проблема

— Війна — це мистецтво. Ти можеш думати, що супротивник — дурень, а наступного разу він тобі покаже протилежне. Ніколи до кінця не знаєш, що думає ворог. У нашому випадку він вчиться, і це проблема.

Ми теж маємо постійно вчитися нового, здобувати перевагу — технологічну або ідейну. Ми не маємо права навіть йти на рівні з ними, бо, якщо ми будемо на рівних, вони завдяки більшому ресурсу будуть нас випереджати.

Тому ми повинні завжди бути на крок попереду. Головна проблема у тому, що це дуже складно.

Потім ударами ми маємо змусити ворога відходити від нашої території, бити там, де вони не очікують, грати на їхній гордості. Гординя робить тебе найбільш вразливим.