У Часовому Яру залишаються цивільні: живуть у підвалах, а між обстрілами шукають їжу (фото)

Місцеві призвичаїлися до бойових дій

У Часовому Яру залишаються цивільні, які відмовилися від евакуації. Вони ховаються у напівзруйнованих будинках та підвалах, а між обстрілами виходять на вулиці у пошуках їжі.

Про це розповів Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича. За його словами, ці люди вже звикли до бойових дій і почувають себе доволі впевнено.

"Дуже сильно зруйнований саме мікрорайон Новий, це той, що безпосередньо дотичний до Каналу. Якщо брати трохи вглиб міста, ще є там можливості, де вони (цивільні — прим.ред.) ховаються. Є десь там підвали, напівзруйновані багатоповерхівки… Поки ще тепло, вони там перебувають. Коли є паузи в обстрілах, можемо бачити, як вони спокійно ходять, щось вишукують для себе по вулицях. Я б сказав, що вони призвичаїлися вже до бойових дій, і дехто почуває себе досить впевнено. Хоча життям вони, звичайно, ризикують", — розповів офіцер пресслужби.

Бої за Часів Яр

Битва за Часів Яр між українськими та російськими військами почалася у квітні 2024 року. У місті до повномасштабного вторгнення росіян проживало близько 14 тис. мешканців.

Часів Яр знаходиться на висотах, на схід від міста розташований канал, зручний для оборони. Нині бої за Часів Яр сконцентровані саме навколо нього.

Часів Яр у вересні 2024

Обстрілювати Часів Яр росіяни почали ще у середині 2022 року. Найкривавіший обстріл стався 9 липня 2022 року (загинуло 48 людей, в тому числі 1 дитина).

Починаючи з серпня 2022 року Часів Яр став частиною Битви за Бахмут. Російські окупанти почали часто обстрілювати місто, що змусило частину цивільних евакуюватися.

Часів Яр у вересні 2024

Часів Яр на мапі Deep State

Від середини липня 2024 року, коли окупанти впритул наблизились до каналу Сіверський Донець-Донбас, рів перетворився на лінію бойового зіткнення. Станом на початок вересня 2024 року конфігурація лінії бойового зіткнення залишається майже незмінною. Росіяни намагаються пролізти у місто, Сили оборони України стоять у них на заваді та відбивають штурми.

Станом на 1 вересня 2024 року росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині Часового Яру Донецької області, це приблизно 10%.

Часів Яр на мапі Deep State

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