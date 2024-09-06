Наступ росіян під Покровськом захлинувся: ЗСУ знайшли слабке місце за 50 кілометрів

Це слабке місце росіян — далеко від Покровська

Ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку. Останні дні супроводжувались жорстокими боями на північному та південному флангах, де українські захисники стримують наступ російських військ.

Попри обмежені ресурси, Збройним Силам України вдалося призупинити просування ворога у районі Покровська завдяки стратегічним рішенням командування. Як саме це вдалось зробити, розповів "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

Яка ситуація на Покровському напрямку зараз

"Ситуація на Покровському напрямку, з урахуванням того, що ми ввели туди оперативні резерви (у Гродівку, Новогродівку), стабілізувалась. Там йдуть жорстокі бої, при цьому противника на Покровському напрямку ми призупинили", — каже Старіков.

Щодо Селидового, то бої зараз йдуть біля села Михайлівка за кілька кілометрів від міста. У саме Селидове заходять розвідувально-диверсійні групи, але піхота не заходить.

Коли росіяни пішли на Покровськ та Селидово, потрібно було щось робити, аби призупинити їхнє просування, а ресурси в нас обмежені. Тому було ухвалено рішення не дати російським військам розширити фронт у районі Гродівки та Новогродівки.

Ситуація на покровському напрямку, карта DeepStateMap

Ситуація на південному флангу

Однією з найгарячіших точок на фронті зараз є південний фланг — у районі населених пунктів Галіцинівка та Українськ, що у Покровському районі Донецької області. Українськ, за словами Старікова, є дуже важливим оборонним пунктом, і, у разі якщо він буде втраченим, ЗСУ змушені будуть відійти з Невельського і аж до Красногорівки, щоб не потрапити в котел. Це станеться у разі, якщо росіянам вдасться "зрізати" цей виступ флангу.

Північний фланг

Ситуація на Торецькому напрямку

Щодо просування ЗСУ у ділянці Нью-Йорка біля Торецька, то це важливий тактичний, а не стратегічний успіх, вважає воєнний експерт. І він пов’язаний з ситуацією на південному фланзі, куди росіяни змушені були перекинули значні ресурси. Сили оборони України скористалися ослабленням бойових порядків росіян на північній ділянці фронту і завдали удару. Це і призвело до зниження тиску окупантів на Покровськ.

Проте російська армія наступає на Торецьк, намагаючись з півночі обійти Нью-Йорк і не дати нашим військовим закріпитись на займаних рубежах. Неліпівка, яку 5 вересня відбили ЗСУ, була важливою, адже вона розташована посередині між Нью-Йорком та Торецьком. І, знову ж таки, відбили, щоб наші військові не опинились у загрозливій ситуації.

"Незважаючи на те, що це відносно далеко (на відстані 50 км від Покровська, — Ред.), у цьому районі йдуть серйозні бої, які будуть впливати на ситуацію на Покровському напрямку".

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ відновили позиції біля Нью-Йорка. Проте росіянам вдалось просунутись в іншому напрямку.