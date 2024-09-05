ЗСУ "перемололи" спецпідрозділ арктичної бригади РФ: мали охороняти кордони з Фінляндією

Більшу частину бригади відправили в Україну ще у 2022 році

Збройні сили України знищили близько 80% особового складу 80-ї арктичної мотострілецької бригади РФ, яка була створена у 2014 році для захисту прикордонних територій Росії з Норвегією та Фінляндією. Сили оборони України перемололи окупантів у боях на Херсонщині.

Про це повідомляє видання Newsweek. Зазначається, що про шалені втрати бригади повідомили родичі загиблих росіян.

Військовий аналітик Кріс О’Вікі у своєму акаунті в мережі X (Twitter) повідомив, що переважна частина російських солдатів вважається зниклою безвісти, оскільки командування не евакуює тіла, обіцяючи зробити це після "звільнення" Херсона.

"Попри те, що це спеціалізований арктичний підрозділ, більшу частину бригади відправили в Україну ще у 2022 році. Відтоді, за словами родичів, багато її бійців були вбиті або поранені, перебуваючи на островах у Херсонській області", — пише О’Вікі.

Аби поповнити свої лави, у 2023 році бригада почала набирати засуджених, щоб компенсувати величезні втрати.

"За словами Ірини Іванівни, матері одного бійця бригади, який наразі вважається зниклим безвісти, "безпілотники гудуть весь час, на човні не доберешся, бої тривають", — написав О’Вікі.

80-та арктична бригада

"Телефонувала у військову частину, мені сказали, що 80 відсотків бригади загинуло або поранено. Хлопець, який служив з моїм сином, отримав поранення в живіт. Він каже, що мій син там залишився, а інший був поранений. Як так, що всі проходили повз мого сина?" — наводить слова жінки О’Вікі.

"Ми своїх не кидаємо? 29 квітня мені видали документ, що він пропав безвісти. Кажуть, коли звільнять Херсон, тоді будуть шукати ці острови", — бідкається росіянка, яка пишалася тим, що її син відправився на так звану "СВО".

Раділа, що син пішов на війну

Ще один російський військовий, який у 2023 році приєднався до бригади, 37-річний Сергій Романцов із Сєвєродвінська, був направлений у той самий регіон у квітні, але зник за кілька тижнів, повідомила його родина.

"З в’язниці він пішов на війну. Ми посварилися з цього приводу. Я йому сказала: не треба, це квиток в один кінець. Йому залишилося два роки відсидіти, це божевілля підписувати контракт. Він подзвонив і сказав, що їде, не пояснюючи причин", — розповіла його сестра Ніна.

"Наприкінці квітня він зателефонував і сказав, що пройшов бойове хрещення. А через тиждень зник… Ніхто не хоче туди йти — це вірна смерть. Тіла, які там залишилися, швидше за все там і залишаться. Туди неможливо потрапити… Наскільки я розумію, їх просто відправили у м’ясний штурм", — додала росіянка.

О’Вікі зауважує, що Україна розпочала регулярні рейди через річку Дніпро після успішного звільнення міста Херсон та західного берега річки наприкінці 2022 року. Збройні сили України повернули контроль над частиною лівобережжя Дніпра в середині жовтня 2023 року.

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