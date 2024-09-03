Все, що потрібно знати про битву за Покровськ: причини просування РФ, прогнози, обстановка та наслідки

ЗСУ призупинили просування ворога

Армія Росії продовжує свій наступ на Покровському напрямку і вже, за даними місцевої влади, знаходиться всього за кілька кілометрів від самого Покровська. Цей наступ триває вже кілька місяців. Ворог сконцентрував там свої найсильніші та найбільші за розміром підрозділи. У зв’язку з цим пересічних українців дедалі більше турбує питання Покровська. Однак насправді навіть на пріоритетному напрямку у росіян справи йдуть не так однозначно, як може на перший погляд здатися деяким.

"Телеграф" прояснив ситуацію у військових експертів. Про прогнози, реальний стан справ та загрози для ЗСУ читайте нижче.

Чому ситуація на Покровському напрямку така складна

Військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий пояснив, що наступ ворога дуже важко стримувати з кількох причин:

На цей напрямок ворог сконцентрував свої найбільші за чисельністю сили

Ці сили є одними з найбільш боєздатних підрозділів противника

Наступ ворога активно підтримується авіацією

"Тому стримувати його в чистому полі дійсно дуже проблематично. Жодна зроблена в грунті фортифікація все ж таки не здатна довго витримувати удари 500-кілограмових авіабомб. Таким чином, там відбувається поступове просування ворога", — пояснив він.

На думку військового експерта Олега Старікова, на Покровському напрямку у Сил оборони України "тактична криза", яка може перерости в оперативно-тактичну.

"Для противника найголовніше — взяти саме вийти на Покровськ, а потім повністю оточити наше угруповання. Це Невельське, Красногорівка. Навіщо? Для того, щоб створити загрозу як північному захисту, це Слов’янська, Дружківська, Краматорська, агломерації та вниз — Вугледарська агломерація", — каже він.

При цьому, припускає Старіков, ЗСУ все ж таки перекинули деякі резерви і призупинили рух противника.

"Раніше просування обчислювалося кілометрами, два, три, чотири, п’ять, а тепер сповільнилося десь до 100, 200, 300 метрів на день. Звичайно, що туди було перекинуто якісь резерви, пов’язані з бригадами чи бригади, які мають великий досвід бойових дій та високий рівень мотиваційного складу", — сказав Старіков.

Прогнози тривожні, але…

На думку Дикого, в найближчі пару тижнів ворог дійде до Покровська.

"Хоча в принципі є варіант, що ворог зачепиться за Селідове і там може застрягти. Але швидше я все ж таки виходив би з гіршого сценарію, що до Покровська ворог дійде десь до середини вересня", — прогнозує аналітик.

Його прогноз, до речі, сходиться із припущеннями ексспівробітника СБУ Івана Ступака. Він вважає, що перші штурмові групи противника можуть почати з’явитися на околицях Покровська з тижня на тиждень.

"Я чекаю на штурм Покровська через півтора-два тижні. Можливо, якісь перші піхотні штурмові групи вже почнуть з’являтися в Покровську", — вважає він.

Однак, як зазначає Дикий, — дійти до Покровська, це не означає його взяти.

"Я нагадаю, що до Бахмута росіяни дійшли швидко і легко, а сам Бахмут після цього брали 10 місяців. До Авдіївки росіяни дійшли за кілька тижнів, а брали її після цього 4 місяці. Авдіївка значно менша за Покровськ… Давайте навіть подивимося, що відбувається зараз — Часів Яр. Маленьке містечко, значно менше, ніж Покровськ, росіяни підійшли 4,5 місяця тому. І ось за 4,5 місяці сам Часів Яр так і не пройшли. Вони й досі десь умовно посередині. Тобто весь досвід цієї війни показує, що коли вже починаються бої у міській забудові, де кожен будинок стає фортифікацією, де кожен підвал стає укриттям, в цих умовах ми здатні затримувати ворога дуже довго, та й плюс ми ще й здатні дуже багато втрат йому у такій війні завдати", — зазначає Дикий, і додає, що тільки після того, як ворог дійде до Покровська, почнеться сама битва за місто.

"Ми може втрачаємо Покровськ, як тилове місто, але це не означає, що ми втрачаємо Покровськ з військової точки зору. Битва за Покровськ тільки почнеться і тримати його, як свідчить досвід, можна довгими місяцями. Тобто сама битва може бути дуже довгою і необов’язково вона буде успішною для ворога. А якщо й успішною, то за багато місяців і багато втрат. Зради тут немає – є важка війна".

Чим важливий Покровськ

Насамперед, пояснює аналітик Ступак, Покровськ це не класичне місто у розумінні пересічного громадянина — це агломерація. Це типова східна Україна, коли одне місто переходить в інше, де можна подорожувати і навіть не зрозуміти, що ти вже перемістився географічно до іншої локації.

"З 2014 року це великий логістичний хаб ЗСУ. Це і залізниця, і автомобільні дороги. Це склади, ремонтні бази. Звичайно, концептуально, якщо ми втратимо це місто, то у нас є альтернативні варіанти, проте вони будуть не такими зручними, вивіреними і таке інше. Це як, коли ти щось робиш довго, то звикаєш і перебудуєшся вже важко", — продовжує він.

Що буде, якщо Покровськ буде паде?

Ступак припустив, що якщо ворог захопить Покровськ і вийде на адмінкордон Донецької області, то він матиме кілька варіантів:

Дніпропетровська область

"Ворог раніше не заявляв про свої наміри наступу на Дніпропетровську область, але їм нічого не заважає зробити це хоч завтра. І сказати, умовно, ми підемо брати Дніпро. Це буде великим ударом для нас. Там далі поля, місто Павлоград. Уявімо, якщо росіянам вдасться захопити навіть 5-10 квадратних кілометрів Дніпропетровської області, який підйом буде для російської пропаганди, а для України навпаки — провал. Дніпро відчуватиме напругу. Запоріжжя також відчуватиме на собі віддалене відчуття напіоточення", — припускає він.

Почнуть знищувати наше військове угруповання на Донбасі, яке розділене на дві частини.

Чи впливає на Донбас наступ у Курській області

Дикий вважає, що у Кремлі свідомо пішли на ризиковану авантюру — вони намагаються не забирати війська з Донбасу та розігрують інформаційні операції, применшуючи успіхи ЗСУ у Курській області та перебільшуючи свої на Донбасі.

"Для Кремля Курська операція є дуже небезпечною. Російський народ прощав своїм правителям будь-які злочини, але не слабкість", — зазначив він.

Що буде далі

Старіков вважає можливими три варіанти розвитку подій:

"Будуть "сточені", вибачте за таке цинічне слово, але воно є, наші бригади, які туди перекинуті. Просування наступу припиниться, але все одно Селидове та Покровськ будуть взяті.

Другий варіант — бригади не будуть "сточені", але все одно тоді ворог перекине свої резерви і далі почне просуватися повільно, не тими темпами, які призведуть до оперативно-тактичної кризи, а до тактичної кризи.

Але є третя дуже небезпечна тенденція, що спостерігається. Днями противник почав серйозно просуватися на Вугледарському напрямку — зі Сходу та Заходу. А Вугледарський укріпрайон, це один із серйозних наших гарнізонів, який противник із початку повномасштабного вторгнення не міг взяти. Тепер вороги намагаються оточувати його. Ще з початку вторгнення я переживав за нього, і припускав, що якщо Вугледар впаде, то все наше угруповання могло потрапити в котел, але він утримався.", — сказав Старіков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому росіяни зараз не можуть взяти Покровськ.