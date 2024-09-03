Все, что нужно знать о битве за Покровск: причины продвижения РФ, прогнозы, обстановка и последствия

ВСУ приостановили продвижения врага

Армия России продолжает свое наступление на Покровском направлении и уже, по данным местных властей, находится всего нескольких километрах от самого Покровска. Это наступление продолжается уже на протяжении несколько месяцев. Враг сконцентрировал там свои самые сильные и наибольшие по размеру подразделения. В связи с этим рядовых украинцев все больше тревожит вопрос Покровска. Однако на самом деле даже на самом приоритетном направлении у россиян дела идут не так однозначно, как может на первый взгляд показаться некоторым.

"Телеграф" прояснил ситуацию у военных экспертов. О прогнозах, реальном положении дел и угрозах для ВСУ, читайте ниже.

Почему ситуация на Покровском направлении такая сложная

Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, что наступление врага очень трудно сдерживать по нескольким причинам:

На это направление враг сконцентрировал свои наибольшие по численности силы

Эти силы являются одними из наиболее боеспособных подразделений противника

Наступление врага активно поддерживается авиацией

"Поэтому сдерживать его в чистом поле действительно очень проблематично. Никакая сделанная в грунте фортификация все же не способна долго выдерживать удары 500-килограммовых авиабомб. Таким образом, там происходит постепенное продвижение врага", — объяснил он.

По мнению военного эксперта Олега Старикова, на Покровском направлении у Сил обороны Украины "тактический кризис", который может перерасти в оперативно-тактический.

"Для противника самое главное — взять именно выйти на Покровск, а потом полностью окружить нашу группировку. Это Невельское, Красногоровка. Зачем? Для того чтобы создать угрозу как Северной защите, это Славянская, Дружковская, Краматорская, агломерации и вниз — Угледарская агломерация", — говорит он.

При этом, предполагает Стариков, ВСУ все же перебросили некоторые резервы и приостановили движение противника.

"Раньше продвижение исчислялось километрами, два, три, четыре, пять, а теперь замедлилось где-то до 100, 200, 300 метров в день. Конечно, туда были переброшены какие-то резервы, связанные с бригадами или бригады, имеющие большой опыт боевых действий и высокий уровень мотивационного состава", — сказал Стариков.

Прогнозы тревожные, но…

По мнению Дикого в ближайшие пару недель враг дойдет до Покровска.

"Хотя в принципе есть вариант, что враг зацепится за Селидово и там может застрять. Но скорее я все же выходил бы из худшего сценария, что до Покровска враг дойдет где-то до середины сентября", — прогнозирует аналитик.

Его прогноз, к слову, сходится с предположениями экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака. Он считает, что первые штурмовые группы противника могут начать появляться у Покровска уже с недели на неделю.

"Я ожидаю штурм Покровска через полторы-две недели. Возможно, какие-то первые пехотные штурмовые группы уже начнут появляться в Покровску", — считает он.

Однако, как отмечает Дикий, — дойти до Покровска, это не означает его взять.

"Я напомню, что до Бахмута россияне дошли быстро и легко, а сам Бахмут после этого брали 10 месяцев. До Авдеевки россияне дошли за пару недель, а брали ее после этого 4 месяца. Авдеевка значительно меньше Покровска… Давайте даже посмотрим, что происходит сейчас — Часов Яр. Маленький городок, значительно меньше Покровска. К Часовому Яру россияне подошли 4,5 месяца назад. И вот за 4,5 месяца сам Часов Яр они так и не прошли. Они до сих пор где-то условно посредине. То есть весь опыт этой войны показывает, что когда уже начинаются бои в городской застройке, где каждый дом становится фортификацией, где каждый подвал становится укрытием, в этих условиях мы способны задерживать врага очень долго, ну и плюс мы еще и способны очень много потерь ему в такой войне нанести", — отмечает Дикий, и добавляет, что только после того, как враг дойдет до Покровска, начнется сама битва за город

"Мы может теряем Покровск, как тыловой город, но это не означает, что мы теряем Покровск с военной точки зрения. Битва за Покровск только начнется и держать его, как показывает опыт, можно долгими месяцами. То есть сама битва может быт очень длинной и необязательно успешной для врага. А если и успешной то за много месяцев и много потерь. Зрады тут нет — есть тяжелая война".

Чем важен Покровск

Прежде всего, объясняет аналитик Ступак, Покровск это не классический город в понимании простого обывателя — это агломерация. Это типичная восточная Украина, когда один город переходит в другой, где можно путешествовать и даже не понять, что ты уже переместился географически в другую локацию.

"С 2014 года это большой логистический хаб ВСУ. Это и железная дорога, и автомобильные дороги. Это склады, ремонтные базы. Конечно, концептуально, если мы потеряем этот город, то у нас есть альтернативные варианты, однако они будут не такими удобными, выверенными и так далее. Это как, когда ты что-то делаешь долго, то привыкаешь и перестроится уже тяжело", — продолжает он.

Что будет, если Покровск будет потерян?

Ступак предположил, что если враг захватит Покровск и выйдет на админграницы Донецкой области, то у него будет несколько вариантов:

Днепропетровская область

"Враг ранее не заявлял о своих намерениях наступления на Днепропетровскую область, но им ничего не мешает сделать это хоть завтра. И сказать, условно, мы пойдем брать Днепр. Это будет большим ударом для нас. Там дальше поля, город Павлоград. Представим себе, если россиянам удастся захватить даже 5-10 квадратных километров Днепропетровской области, то какой подъем будет для российской пропаганды, а для Украины наоборот — провал. Днепр будет ощущать напряжение. Запорожье также будет ощущать на себе отдаленное ощущение полуокружения", — предполагает он.

Начнут уничтожать нашу военную группировку на Донбассе, которая разделена на две части.

Влияет ли на Донбасс наступление в Курской области

Дикий считает, что в Кремле сознательно пошли на рискованную авантюру — они пытаются не забирать войска с Донбасса и разыгрывают информационные операции, приуменьшая успехи ВСУ в Курской области и преувеличивая свои на Донбассе.

"Для Кремля Курская операция является очень опасной. Российский народ прощал своим правителям любые преступления, но не слабость", — отметил он.

Что будет дальше

Стариков считает возможными три варианта развития событий:

"Будут "сточены", простите за такое циничное слово, но оно есть, наши бригады, которые туда переброшены, Продвижение наступления приостановится, но все равно Селидово и Покровск будут взяты.

Второй вариант — .бригады не будут "сточены", но все равно тогда враг перебросит свои резервы и дальше начнет продвигаться медленно, не теми темпами, которые приведут к оперативно-тактическому кризису, а к тактическому кризису.

Но есть третья очень опасная тенденция, которая наблюдается. На днях противник начал серьезно продвигаться на Угледарском направлении — с востока и с запада. А Угледарский укрепрайон, это один из серьезных наших гарнизонов, который противник с начала полномасштабного вторжения не мог взять. Теперь враги пытаются окружать его. Еще с начала вторжения я переживал за него, и предполагал, что если Угледар падет, то вся наша группировка могла попасть в котел, но он удержался.", — сказал Стариков.

Напомним, ранее мы писали о том, почему россияне сейчас не могут взять Покровск.