Россияне сейчас не смогут захватить Покровск: военный аналитик рассказал, почему

На пути у россиян сразу несколько преград

Сейчас самым горячим направлением на фронте Покровское. Российские войска прилагают значительные усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на огромные потери, которые они несут на поле боя.

Многие военные специалисты выражают опасение, что Покровск может быть захвачен россиянами. Однако не все эксперты согласны с этим мнением. Их наступление сталкивается с серьезными препятствиями, считает военный аналитик Константин Машовец, пишет Фокус.

Почему россияне не смогут захватить Покровск сейчас

Главная причина, почему россиянам сейчас не удастся захватить Покровск, состоит в том, что они вынуждены расделять свои силы. Им приходится одновременно вести наступление по нескольким направлениям — непосредственно на Покровск, в сторону Селидового, а также вытеснять украинские войска южнее. К тому же на Харьковщине россияне продолжают атаковать, пытаясь захватить новые территории. Это существенно снижает темпы их продвижения.

Эксперт Константин Машовец отмечает, что россияне уже не могут одновременно продвигаться с высокими темпами по всем направлениям. Кроме того, украинские силы содержат важные опорные пункты, в частности, в районе Мариновки. Это мешает россиянам расширять зону контроля и усложняет их продвижение на Селидово и Покровск. Машовец говорит, что пока украинские войска удерживают позиции к востоку от линии Украинско-Острое и контролируют район Селидового, российское продвижение на Покровск будет для них рискованным.

Еще одним немаловажным фактором является нехватка стратегических резервов у российской армии. Без дополнительных сил они не могут развить наступление на Покровск, даже если им удастся решить проблемы на флангах.

Ранее "Телеграф" писал, что враг нашёл новую цель для удара по энергетике. Теперь россияне бьют не только по станциям, но даже по ремонтным бригадам.