Росіяни зараз не зможуть захопити Покровськ: військовий аналітик розповів, чому

На шляху у росіян відразу кілька перепон

Наразі найгарячішим напрямком на фронті є Покровський. Російські війська докладають значних зусиль, щоб просунутися вперед, незважаючи на величезні втрати, які вони несуть на полі бою.

Багато військових фахівців висловлюють побоювання, що Покровськ може бути захоплений росіянами. Проте не всі експерти погоджуються з цією думкою. Їхній наступ зіштовхується з серйозними перешкодами, вважає військовий аналітик Костянтин Машовець, пише Фокус.

Чому росіяни не зможуть захопити Покровськ зараз

Головна причина, чому росіянам зараз не вдасться захопити Покровськ, полягає в тому, що вони змушені розпорошувати свої сили. Їм доводиться одночасно вести наступ у кількох напрямках — безпосередньо на Покровськ, у бік Селидового, а також витісняти українські війська південніше. До того ж на Харківщині окупанти продовжують атакувати, намагаючись захопити нові території. Це суттєво знижує темпи їхнього просування.

Експерт Костянтин Машовець зазначає, що росіяни вже не можуть одночасно просуватись із високими темпами на всіх напрямках. Крім того, українські сили утримують важливі опорні пункти, зокрема в районі Маринівки. Це заважає росіянам розширювати зону контролю та ускладнює їхнє просування на Селидове і Покровськ.

Машовець каже, що поки українські війська утримують позиції на схід від лінії Українськ – Гостре і контролюють район Селидового, російське просування на Покровськ буде для них ризикованим.

Ще одним важливим фактором є брак стратегічних резервів у російської армії. Без додаткових сил вони не зможуть розвинути наступ на Покровськ, навіть якщо їм вдасться розв’язати проблеми на флангах.

Раніше Телеграф писав, що ворог знайшов нову ціль для удару по енергетиці. Тепер росіяни б’ють не лише по станціях, а навіть по ремонтних бригадах.