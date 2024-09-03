Б’ють вже не тільки по станціях: ворог знайшов нову ціль для удару по енергетиці

Цинізм ворога зашкалює

Росіяни продовжують обстрілювати енергетичний сектор України. Армія РФ вже цілиться не лише в об’єкти інфраструктури. Під атаку почали потрапляти ремонтні бригади.

Про це повідомили в "Укренерго". Інформація з’явилася у офіційному Telegram.

Згідно з інформацією, оприлюдненою компанією, у Сумській області під ворожу атаку дроном потрапила ремонтна бригада.

"Внаслідок чого водій отримав поранення, його доставлено до лікарні.", — йдеться у повідомленні.

Аналогічна ситуація сталася у Чернігівській області. Там під час атаки БПЛА на енергетичний об’єкт троє працівників отримали поранення. Усіх постраждалих також доставлено до медзакладу.

Російські удари по українській енергосистемі розпочалися 2022 року. Тоді країна-агресор атакувала Україну сотнями ракет різного типу. Під ударом опинилися найбільші електростанції. З того часу російська армія періодично проводить масовані обстріли енергооб’єктів нашої країни, намагаючись "погасити" Україну. У Кремлі досі сподіваються, що така тактика допоможе посадити Київ за стіл переговорів на умовах РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим завершився масований обстріл України та атака на Київську ГЕС.