Бьют уже не только по станциям: враг нашел новую цель для удара по энергетике
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Цинизм врага зашкаливает
Россияне продолжают обстреливать энергетический сектор Украины. Армия РФ уже целится не только в объекты инфраструктуры. Под атаку стали попадать ремонтные бригады.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Информация появилась в официальном Telegram.
Согласно информации, обнародованной компанией, в Сумской области под вражескую атаку дроном попала ремонтная бригада.
"В результате чего водитель получил ранение, он доставлен в больницу.", — говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация произошла в Черниговская область. Там во время атаки БПЛА на энергетический объект трое работников получили ранения. Все пострадавшие также доставлены в медучреждение.
Российские удары по украинской энергосистеме начались в 2022 году. Тогда страна — агрессор атаковала украину сотнями ракет разного типа. Под ударом оказались крупнейшие электростанции. С тех пор российская армия периодически проводит массированные обстрелы энергообъектов нашей страны, пытаясь "погасить" Украину. В Кремле все еще надеются, что такая тактика поможет усадить Киев за стол переговоров на условиях РФ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем завершился массированный обстрел Украины и атака на Киевскую ГЭС.