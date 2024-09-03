Бьют уже не только по станциям: враг нашел новую цель для удара по энергетике

Цинизм врага зашкаливает

Россияне продолжают обстреливать энергетический сектор Украины. Армия РФ уже целится не только в объекты инфраструктуры. Под атаку стали попадать ремонтные бригады.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Информация появилась в официальном Telegram.

Согласно информации, обнародованной компанией, в Сумской области под вражескую атаку дроном попала ремонтная бригада.

"В результате чего водитель получил ранение, он доставлен в больницу.", — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла в Черниговская область. Там во время атаки БПЛА на энергетический объект трое работников получили ранения. Все пострадавшие также доставлены в медучреждение.

Российские удары по украинской энергосистеме начались в 2022 году. Тогда страна — агрессор атаковала украину сотнями ракет разного типа. Под ударом оказались крупнейшие электростанции. С тех пор российская армия периодически проводит массированные обстрелы энергообъектов нашей страны, пытаясь "погасить" Украину. В Кремле все еще надеются, что такая тактика поможет усадить Киев за стол переговоров на условиях РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем завершился массированный обстрел Украины и атака на Киевскую ГЭС.