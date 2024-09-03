Застосовують тактику, як на Донеччині: комбат про ситуацію на Харківському напрямку (карта)

Росіяни використовують різні транспортні засоби та зовсім іншу тактику

На фронті триває запекла боротьба з російськими окупантами. Найскладніша ситуація зараз спостерігається на Покровському напрямку, де ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Проте й на Харківщині окупанти продовжують атакувати, намагаючись захопити нові території. Українські захисники мужньо тримають оборону та дають відсіч загарбникам.

Про тактику ворога на Харківському напрямку розповів командир батальйону УБПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу Київ24. За його словами, росіяни застосовують схему, яку вже певний час використовують на Донеччині.

"На поточний момент противник намагається проводити ударно-штурмові дії, тримати інтенсивність штурмових дій вище середнього на відтинку. Тобто, так чи інакше, вони намагаються накопичити особовий склад пішими групами, високоманевреним транспортом, мотоцикли двоколісні, багі", — зазначив Федоренко.

Командир батальйону додав, що окупанти періодично використовують легкоброньовану техніку. Зокрема, ворог застосовує тактику штурму танком з тралами, намагаючись знімати міни. За танком рухаються від двох до чотирьох БМП.

Федоренко також розповів про використання противником БМП з так званими "сараями". Це спеціально наварений зверху металевий каркас, під яким перебуває штурмова піхота. Такий метод дозволяє ворогу краще захистити особовий склад під час наступу.

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку

Росіяни продовжують атакувати різні населені пункти Харківської області. Зокрема, вночі та вдень вони вдарили по Куп’янську, у результаті чого двоє жінок загинуло. Пошкоджено також приватний будинок. Село Циркуни атакували БПЛА "Герань", а Козачу Лопань та Перовськ — мінометами. По Безруках влучили КАБом, спалахнула пожежа.

Ситуація на Харківському напрямку за даними DeepStateMAP

Обласний центр також був під атакою ворога — обстрілювали Немишлянський, Салтівський, Київський та Індустріальний райони міста. Та найгарячішим є Куп’янський напрямок — його атакували 23 рази. Харківський — п’ять разів (неподалік Вовчанська), Лиманський був під обстрілами ворога 18 разів.

Ситуація на Харківському напрямку за даними DeepStateMAP

Раніше також "Телеграф" розповідав, що росіяни просунулись на ще одному напрямку. Ворог захопив Парасковіївку.