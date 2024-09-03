Применяют тактику, как в Донецкой области: комбат о ситуации на Харьковском направлении (карта)

Россияне используют разные транспортные средства и совсем другую тактику

На фронте продолжается ожесточенная борьба с русскими оккупантами. Сложнейшая ситуация сейчас наблюдается на Покровском направлении, где враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. Однако и в Харьковской области оккупанты продолжают атаковать, пытаясь захватить новые территории. Украинские защитники мужественно удерживают оборону и дают отпор захватчикам.

О тактике врага на Харьковском направлении рассказал командир батальона УБПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала Киев24. По его словам, россияне применяют схему, которую уже некоторое время используют в Донецкой области.

"На текущий момент противник пытается проводить ударно-штурмовые действия, держать интенсивность штурмовых действий выше среднего на отрезке. То есть, так или иначе, они пытаются накопить личный состав пешими группами, высокоманевренным транспортом, мотоциклы двухколесные, баги", — отметил Федоренко.

Командир батальона добавил, что оккупанты периодически используют легкобронированную технику. В частности, враг применяет тактику штурма танком с тралами, пытаясь снимать мины. За танком двигаются от двух до четырех БМП.

Федоренко также рассказал об использовании противником БМП с так называемыми "сараями". Это специально наваренный сверху металлический каркас, под которым находится штурмовая пехота. Такой метод позволяет врагу лучше защитить личный состав при наступлении.

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении

Россияне продолжают атаковать разные населенные пункты Харьковской области. В частности, ночью и днем они ударили по Купянску, в результате чего две женщины погибли. Поврежден также частный дом. Село Циркуны атаковали БПЛА "Герань", а Казачью Лопань и Перовск — минометами. По Безрукам попали КАБом, вспыхнул пожар.

Ситуация в Харьковском направлении по данным DeepStateMAP

Областной центр также находился под атакой врага — обстреливали Немышлянский, Салтовский, Киевский и Индустриальный районы города. Но наиболее напряженная обстановка сейчас на Купянском направлении — его атаковали 23 раза. Харьковский — пять раз (недалеко от Волчанска), Лиманский был под обстрелами врага 18 раз.

Ситуация в Харьковском направлении по данным DeepStateMAP

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продвинулись на еще одном направлении. Враг захватил Прасковьевку.