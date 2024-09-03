Выжигает целые посадки: в сети показали новый дрон с термитом (видео)

Дрон, оснащенный зажигательной смесью, сначала захватил край посадки, а затем методично выжигал ее

В сети появилось видео применения на фронте дрона с термитом. Ролик демонстрирует, как горючая химическая смесь выжигает целую посадку.

Видео опубликовало издание Telegraph. Авторы статьи говорят, что применили якобы этот дрон на южном направлении украинские бойцы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В статье говорится, что украинская армия зачистила посадку в Запорожской области, севернее населенного пункта Украинское. Применение огневого дрона было выполнено бойцами РУБпАК 108-й отдельной бригады территориальной обороны.

На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат, методично перемещаясь из стороны в сторону, распыляет раскаленную смесь. Дрон, оснащенный зажигательной смесью, сначала захватил край посадки, а затем методично выжигал ее.

При этом авторы отмечают, что разработка может оказаться и российской.

В свою очередь OSINT-аналитики уже признали дрон, распыляющий термитную смесь украинским.

"Потенциально очень эффективное средство против пехоты без укрытий, к примеру, против российских штурмовых групп, выдвинувшихся через посадку для атаки украинских укреплений. Потенциально такие дроны могут также использоваться и для дожигания подбитой российской техники.", — говорит военный обозреватель Игаль Левин в своем Telegram.

Справка

Термитная смесь — это химическая смесь, состоящая из металлического порошка (обычно алюминия) и оксида металла (часто оксида железа). При поджигании эта смесь вступает в сильную экзотермическую реакцию, производя очень высокую температуру.

Эта смесь потенциально опасная. Она имеет высокую температуру горения — до 2500°C и выше. Она не требует внешнего источника кислорода для горения. Смесь трудно потушить после начала реакции.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия начала использовать на фронте новые дроны. Они управляются через оптоволоконный кабель.