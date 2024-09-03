Випалює цілі посадки: у мережі показали новий дрон із термітом (відео)

Дрон, оснащений запальною сумішшю, спочатку захопив край посадки, а потім методично випалював її.

У мережі з’явилося відео застосування на фронті дрону з термітом. Ролик демонструє, як горюча хімічна суміш випалює цілу посадку.

Відео опублікувало видання Telegraph. Автори статті кажуть, що нібито цей дрон застосували на південному напрямку українські бійці. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У статті йдеться, що українська армія зачистила посадку в Запорізькій області, на північ від населеного пункту Українське. Застосування вогневого дрона було виконано бійцями РУБпАК 108 окремої бригади територіальної оборони.

На кадрах видно, як безпілотний літальний апарат, методично переміщаючись з боку на бік, розпорошує розпечену суміш. Дрон, оснащений запальною сумішшю, спочатку захопив край посадки, а потім методично випалював її.

При цьому автори зазначають, що технологія може виявитися і російською.

У свою чергу OSINT-аналітикивже визнали дрон, який розпорошує термітну суміш українським.

"Потенційно дуже ефективний засіб проти піхоти без укриттів, наприклад, проти російських штурмових груп, що висунулися через посадку для атаки українських укріплень. Потенційно такі дрони можуть також використовуватися і для допалювання підбитої російської техніки ", — говорить військовий оглядач Ігаль Левін у своєму Telegram .

Довідка

Термітна суміш — це хімічна суміш, що складається з металевого порошку (зазвичай алюмінію) та оксиду металу (часто оксиду заліза). При підпалюванні ця суміш входить у сильну екзотермічну реакцію, виробляючи дуже високу температуру.

Ця суміш потенційно небезпечна. Вона має високу температуру горіння — до 2500 ° C і вище. Вона вимагає зовнішнього джерела кисню для горіння. Суміш важко згасити після початку реакції.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія почала використовувати на фронті нові дрони. Вони керуються через оптоволоконний кабель.