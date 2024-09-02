Нічний жах окупанта: у ЗСУ показали дрон "Баба Яга", що він може (фото)

Опанувати дроном непросто

У ЗСУ показали "нічний жах" окупантів — важкий дрон "Вампір", який ворог також прозвав "Бабою Ягою". Наші воїни називають його одним із найпотужніших інструментів війни.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня. Військові зазначають, що не розуміють, чому росіяни називають цей дрон "Бабою Ягою", адже жодних розмов з "добрими молодцями" важкий дрон-бомбер не веде, допомоги "вітязям" не надає, а хіба що невпинно множить кількість втрат противника.

У ЗСУ розповіли, що БПЛА може нести на значну відстань боєприпаси великої потужності, а також завдавати точкових ударів. Проте відпрацювати точність скидів операторам непросто.

"Робота важка, небезпечна, проте яка ж корисна та почесна! Виліт за вильотом, тренування зміняються бойовою роботою, день – ніччю, і не матимуть спокою вороги, бо в небі України сновигають "Вампіри", зустріч з якими стає останньою…", — відзначили у Силах оборони.

Також військові показали світлини наших нічних "монстрів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський показав ракету-дрон "Паляниця".