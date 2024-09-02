Ночной кошмар оккупанта: в ВСУ показали дрон "Баба Яга", что он может (фото)

Овладеть дроном непросто

В ВСУ показали "ночной кошмар" оккупантов — тяжелый дрон "Вампир", который враг также прозвал "Бабой Ягой". Наши воины называют его одним из мощнейших инструментов войны.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга. Военные отмечают, что не понимают, почему россияне называют этот дрон "Бабой Ягой", ведь никаких разговоров с "добрыми молодцами" тяжелый дрон-бомбер не ведет, помощи "витязям" не оказывает, а разве что неустанно умножает количество потерь противника.

В ВСУ рассказали, что БПЛА может нести на значительное расстояние боеприпасы большой мощности, а также наносить точечные удары. Однако отработать точность сбросов операторам непросто.

"Работа тяжелая, опасная, но какая же полезная и почетная! Вылет за вылетом, тренировки сменяются боевой работой, день – ночью, и без покоя враги, потому что в небе Украины снуют "Вампиры", встреча с которыми становится последней…", — отметили в Силах обороны.

Также военные показали фото наших ночных "монстров".

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский показал ракету-дрон "Паляниця".