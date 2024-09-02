"Паляниця" влупила по окупантах: вже відомо, де вперше було застосовано українську ракету-дрон

Бойове хрещення пройшла успішно

Український далекобійний ракета-дрон "Паляниця" Сили оборони вперше застосували по позиціях ворога у серпні цього року. Зокрема, удар було завдано по тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Українська правда. Зазначається, що перша операція "Паляниці" пройшла успішно.

"Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року", — каже журналіст Роман Романюк.

Водночас видання не розповідає, який саме об'єкт окупантів було уражено та коли точно відбулась операція. Наголошується, що дрон брав учать у комплексний операції та успішно уразив ціль.

Нагадаємо, що на День Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше успішно застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця".

Більшість характеристик цієї зброї засекречена, але відомо, що її швидкість значно вища за швидкість звичайного дрона і може становити 400-500 км/год чи навіть 800-900 км/год. Ще "Паляниця" має менший двигун, ніж у звичайного БпЛА-камікадзе та відповідно може нести більшу кількість вибухівки. З недоліків військові аналітики називають ціну.

Окрім вітчизняного дрона, Україна вперше в історії випробувала власну балістичну ракету. За словами президента, перше випробування цієї зброї було позитивне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗСУ показали ще один нічний жах окупантів — дрон "Баба Яга".