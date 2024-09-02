"Паляница" влупила по оккупантам: уже известно, где впервые была применена украинская ракета-дрон

Боевое крещение прошла успешно

Украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" Силы обороны впервые применили по позициям врага в августе этого года. В частности, удар был нанесен по временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает Украинская правда. Отмечается, что первая операция "Паляницы" прошла успешно.

"Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года", — говорит журналист Роман Романюк.

В то же время издание не рассказывает, какой именно объект оккупантов был поражен и когда точно произошла операция. Отмечается, что дрон принимал участие в комплексной операции и успешно поразил цель.

Напомним, что на День Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые успешно применила свою ракету-дрон под названием "Паляница".

Большинство характеристик этого оружия засекречено, но известно, что его скорость значительно выше скорости обычного дрона и может составлять 400-500 км/ч или даже 800-900 км/ч. Еще у "Паляницы" меньший двигатель, чем у обычного БпЛА-камикадзе и соответственно она может нести большее количество взрывчатки. Из недостатков военные аналитики называют цену.

Кроме отечественного дрона, Украина впервые в истории опробовала собственную баллистическую ракету. По словам президента, первое испытание этого оружия было положительным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ВСУ показали еще один ночной ужас оккупантов — дрон "Баба Яга".