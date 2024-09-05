Евакуація з Покровська залізницею припинена, ситуація загострюється: що відбувається (карта боїв)

За минулу добу наші захисники на Покровському напрямку відбили 52 штурми та атаки

Триває 925 день повномасштабної війни, російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ситуація загострюється, на залізничній станції міста Покровськ скасовано посадку на евакуаційні поїзди.

"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецької області) скасовано. Починаючи з 05 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область)", — повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

Добропільська МВА уточнила, що орієнтовний час відправки евакуаційного потягу з Павлограда 5 вересня о 15:50. Реєстрація на евакуаційний поїзд здійснюється до 15:00 (при зміні руху буде повідомлено додатково).

За даними Генерального штабу України, протягом минулої доби, 4 вересня, українські воїни відбили 52 штурми і атаки на Покровському напрямку. Бої точилися в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Раніше "Телеграф" з'ясовував ситуацію на Покровському напрямку у військових експертів. Про прогнози, реальний стан справ та загрози для ЗСУ читайте тут: Все, що потрібно знати про битву за Покровськ: причини просування РФ, прогнози, обстановка та наслідки