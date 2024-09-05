Эвакуация из Покровска железной дорогой прекращена, ситуация обостряется: что происходит (карта боев)

За прошедшие сутки наши защитники на Покровском направлении отразили 52 штурма и атаки

Продолжается 925 день полномасштабной войны, российские войска продолжают давить на Покровском направлении. Ситуация накаляется, с железнодорожной станции города Покровск отменена посадка на эвакуационные поезда.

"В связи с усложнением ситуаций безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена. Начиная с 05 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которое эвакуируют гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград" – сообщили в Мирноградской городской военной администрации.

Добропольская ГВА уточнила, что ориентировочное время отправки эвакуационного поезда из Павлограда 5 сентября в 15:50. Регистрация на эвакуационный поезд осуществляется до 15:00 (при смене движения будет сообщено дополнительно).

По данным Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки, 4 сентября, украинские воины отразили 52 штурма и атаки на Покровском направлении. Бои шли в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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