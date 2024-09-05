В Беларуси сбивали "заблудившиеся" российские "шахеды": от падения обломков вспыхнули пожары (видео)

Ночь там выдалась тревожная

В ночь на четверг, 5 сентября, вовремя российской атаки на Украину "шахедами", некоторые дроны РФ залетели на территорию Беларуси. Там подняли в воздух истребители и сбивали российские беспилотники.

О том, что "шахеды" залетели на территорию Беларуси предупреждал автор украинского Telegram-канала "Николаевский Ванек. Это подтвердили и белорусские паблики. Там сообщили, ссылаясь на информацию от местных жителей, что над Гомелем в 1:34 и 1:36 раздалось два взрыва.

По информации канала "Белорусский Гаюн", перед этим, около 01:30 с аэродрома Барановичи подняли в небо дежурный истребитель. Опубликовано два видео падения сбитых дронов.

Сообщается, что обломки беспилотников по данным геолокации и сообщениям в городских чатах упали на Новобелицкий район в квартале переулков 6-й и 8-й Ильича. На ул. 3-й Транзитной произошло "небольшое возгорание", которое тушили пожарные. Кроме того, пожар произошел в том же районе по ул. Белого.

Позднее появилась информация о залете еще одного "шахеда" на территорию РБ. Дрон двигался в направлении на Хойники. По нему работал истребитель ВВС РБ над Гомельщиной.

Как сообщал "Телеграф", российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 29 августа. И тогда был не первый раз — 16 июля российский беспилотник типа "Шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Белоруссии. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.