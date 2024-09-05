"Мы не можем рисковать": военный объяснил, почему Украина не игнорирует запрет на применение оружия Запада

Нарушение запрета на применение оружия может привести к тому, что оружие перестанут давать

Украина не может нарушить запрет западных стран на использование западного вооружения по России. Причина не в том, что у Украины есть какие-то моральные преграды по этому поводу, а в том, что можно потерять военную помощь от стран Запада – нашу страну фактически держат за горло партнеры. Поэтому Украина должна развивать свою оборонную промышленность.

Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов в интервью "24 каналу". Он напомнил, что страны Запада уже изрядно подставили Украину, оставив ее зимой без помощи, что привело в частности к потере Авдеевки.

"Они многое могли, но многое не сделали. И сейчас до сих пор колеблются, разрешать ли нам бить по российским авиабазам их оружием. Поэтому я, как военный, для себя сделал следующий вывод. Союзники – это хорошо, партнеры – это хорошо, но у каждого есть свои интересы. Я, как военный, могу доверять и положиться только на Украину и украинский народ. Это те, на кого мы можем рассчитывать 100%… Наше оружие, наше производство – это наша сила. Мне кажется, еще 30 лет назад на это нужно было делать ставку. Но никто не ожидал в 2022 году столь большой войны. Сейчас за это платим, учимся заново", – сказал он.

Сазонов подчеркнул, что вопрос, почему Украина не игнорирует запрет Запада – это вопрос не морали. Нарушение запрета на применение оружия может привести к тому, что оружие перестанут давать, а на такой риск Украина пока пойти не имеет возможности.

"Дело не в какой-то морали. Не в том, что мы не такие, как Путин. Мы сейчас воюем тем оружием, которое требует ремонта и постоянных поставок. Нам дали не молоток, копье или меч, которым можем биться. Ракеты, снаряды и мины – эту помощь мы постоянно получаем. Только нарушим условия, на которые согласились, эти поставки можем уже не получить. Может, наши партнеры согласятся с этим, а может, и нет. Мы не можем позволить себе рисковать, потому что могут обрезать поставки всех ракет и снарядов. Поэтому, к сожалению, дело не в совести и порядочности, а в том, что мы зависим и должны выполнять свои обязанности", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.