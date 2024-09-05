"Ми не можемо ризикувати": військовий пояснив, чому Україна не ігнорує заборону на застосування зброї Заходу

Порушення заборони на застосування зброї може призвести до того, що зброю перестануть давати

Україна не може порушити заборону західних країн на використання західного озброєння по Росії. Причина не в тому, що Україна має якісь моральні перепони з цього приводу, а в тому, що можна втратити військову допомогу від країн Заходу – нашу країну фактично тримають за горлянку партнери. Тому Україна повинна розвивати власну оборонну промисловість.

Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов в інтервʼю "24 каналу". Він нагадав, що країни Заходу вже добряче підставили Україну, залишивши її взимку без допомоги, що призвело зокрема до втрати Авдіївки.

"Вони багато що могли, але багато що не зробили. І зараз досі вагаються, чи дозволяти нам бити по російських авіабазах їхньою зброєю. Тому я, як військовий, для себе зробив наступний висновок. Союзники – це добре, партнери – це добре, але у кожного є свої інтереси. Я, як військовий, можу довіряти й покластися тільки на Україну та український народ. Це ті, на кого можемо розраховувати 100%… Наша зброя, наше виробництво – це наша сила. Мені здається, ще 30 років тому на це треба було робити ставку. Але ніхто не чекав у 2022 році такої великої війни. Зараз за це платимо, навчаємось заново", – сказав він.

Сазонов підкреслив, що питання, чому Україна не ігнорує заборони Заходу – це питання не моралі. Порушення заборони на застосування зброї може призвести до того, що зброю перестануть давати, а на такий ризик Україна поки що піти не має можливості.

"Річ не в якійсь моралі. Не в тому, що ми не такі, як Путін. Ми зараз воюємо тією зброєю, яка потребує ремонту й постійних постачань. Нам дали не молоток, спис чи меч, яким можемо битися. Ракети, снаряди та міни – цю допомогу ми постійно отримуємо. Щойно порушимо умови, на які погодились, ці постачання можемо вже не отримати. Може, наші партнери погодяться з цим, а, може, й ні. Ми не можемо дозволити собі ризикувати, бо можуть обрізати постачання всіх ракет та снарядів. Тому, на жаль, річ не у совісті та порядності, а в тому, що ми залежимо і маємо виконувати свої обов'язки", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.