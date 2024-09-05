Знову за рибу гроші: у Білому домі вперто повторюють одне й теж щодо ударів ATACMS по Росії

Кірбі не став коментувати, як росіянам вдалося відвести літаки з зони ураження ATACMS

У Білому домі назвали "хибними" думку України про те, що удари по Росії балістичними ракетами ATACMS зможуть знищити російську авіацію. Росіяни давно перемістили 90% літаків, які використовуються для ударів по Україні, за межі досяжності ракет – на відстань понад 300 кілометрів від кордону.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу. Представник Білого дому вже вчергове зробив заяву про те, що ATACMS, мовляв, не допоможуть.

"Думка, що якщо ми дамо Україні далекобійні ATACMS, то вони зможуть вразити авіабази й більшість літаків, які обстрілюють Україну — є невірною", — сказав Кірбі.

Втім, як це так сталося, що росіяни відвели більшість літаків із зони ураження ракетами ATACMS, Кірбі залишив за кадром, не ставши коментувати цей момент. Проте продовжив повторювати стандартну "відмазку" Вашингтона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.