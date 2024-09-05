В Киеве раздались взрывы: что известно

Враг атаковал страну ударными дронами

Ранним утром в четверг, 5 сентября, в Киеве, во время российской атаки "шахедами" раздался взрыв. Вероятно, работала ПВО.

О взрывах сообщил корреспондент "Телеграфа". В это время в Киевской области и в других регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за российских "шахедов".

"В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога всю ночь", — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале в 6:42.

Воздушные Силы предупредили о "шахеде" в пригороде Киева. Мониторинговые каналы призвали к осторожности жителей Левого берега, Оболони, Подола, Позняки, Борисполя, Вышгорода, Белой Церкви и т.д. Опасность есть и для других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 6:53

Отметим, Россия атакует Украину "шахедами" практически всю ночь. ПВО в Киевской области работало и вскоре после полуночи, сообщали в КОВА. В области было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли киевлянам прятаться в школьных укрытиях и брать домашних животных. Как оказывается, в Киеве действует ряд ограничений и требований, а владельцам "пушистиков" могут отказать в доступе к бомбоубежищам.