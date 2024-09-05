У Києві пролунали вибухи: що відомо

Ворог атакував країну ударними дронами

Рано вранці у четвер, 5 вересня, у Києві, під час російської атаки "шахедами" пролунав вибух. Ймовірно, працювала ППО.

Про вибухи повідомив кореспондент "Телеграфа". У цей час на Київщині та в інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу через російські "шахеди".

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога всю ніч", — написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі о 6:42.

Повітряні Сили попередили про "шахед" у передмісті Києва. Моніторінгові канали закликали до обережності жителів Лівого берега, Оболоні, Подолу, Позняки, Борисполя, Вишгороду, Білої Церкви тощо. Небезпека існує й для інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 6:53

Зазначимо, Росія атакує Україну "шахедами" практично усю ніч. ППО на Київщині працювало й невдовзі після опівночі, повідомляли у КОВА. В області було зафіксовано рух ворожих безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна киянам ховатися у шкільних укриттях та брати домашніх тварин. Як виявляється, у Києві діє низка обмежень і вимог, а власникам "пухнастиків" можуть відмовити у доступі до бомбосховищ.