Передали привіт Чорноморському флоту: до Новоросійська завітали морські дрони (відео)

Росіяни заявили про "відбиття атаки", проте справжні наслідки невідомі

Російські окупанти заявили про атаку морських дронів на Новоросійськ. Атака відбулася у ніч на 5 вересня, росіяни намагалися її відбивати, місцеві мешканці скаржилися на вибухи та заполошну стрілянину.

Про атаку дронів повідомили російські ЗМІ та представники місцевої влади. Зокрема мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що атаку дронів відбивали, проте коментарів про наслідки "відбиття" не надав.

Тим часом місцеві канали вже опублікували низку відео з міста та порту Новоросійська. На відео чутно вибухи та стрілянину – росіяни активно намагалися знищити морські дрони. Чи влучили вони кудись, поки що невідомо.

Варто зазначити, що росіяни передислокували до порту Новоросійська кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму. У Новоросійську знаходиться військово-морська база Чорноморського флоту. Новоросійський морський порт є найбільшим портом Росії та Чорного моря. Там також є нафтоналивна гавань. Саме тому залишки ЧФ РФ, у тому числі "каліброносці", базуються в Новоросійську.

Як повідомляв "Телеграф", останній раз під атакою морських дронів Новоросійськ був на початку липня. Тоді росіяни спочатку повідомили про атаку, а потім заявили, що її нібито вдалося відбити.