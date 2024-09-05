Передали привет Черноморскому флоту: Новороссийск посетили морские дроны (видео)

Россияне заявили об "отражении атаки", однако настоящие последствия неизвестны

Российские оккупанты заявили об атаке морских дронов на Новороссийск. Атака произошла в ночь на 5 сентября, россияне пытались ее отбивать, местные жители жаловались на взрывы и суматошную стрельбу.

Об атаке дронов сообщили российские СМИ и представители местных властей. В частности, мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атаку дронов отбили, однако комментариев о последствиях "отражения" не предоставил.

Между тем, местные каналы уже опубликовали ряд видео из города и порта Новороссийска. На видео слышны взрывы и стрельба – россияне активно пытались уничтожить морские дроны. Попали ли они куда-то, пока неизвестно.

Стоит отметить, что россияне передислоцировали в порт Новороссийска корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма. В Новороссийске находится военно-морская база Черноморского флота. Новороссийский морской порт является самым крупным портом России и Черного моря. Там также есть нефтеналивная гавань. Именно поэтому остатки ЧФ РФ, в том числе "калиброносцы", базируются в Новороссийске.

Как сообщал "Телеграф", последний раз под атакой морских дронов Новороссийск был в начале июля. Тогда россияне сначала сообщили об атаке, а затем заявили, что ее якобы удалось отразить.