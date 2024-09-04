В Донецке прогремели взрывы на рынке: есть погибшие (фото)

От линии фронта до рынка порядка 16 километров

В оккупированном Донецке прогремели взрывы на рынке. Российские марионетки уже традиционно начали обвинять во всем ВСУ, а в сети отметили, что россияне не в первый раз обстреливают оккупированные города для проведения пропагандистских кампаний.

По данным главаря боевиков т.н. "днр" Дениса Пушилина, погибли три человека, а еще пять получили ранения. Взрывы произошли в Кировском районе города.

Известно, что взрывы произошли на территории рынка Сокол, что в микрорайоне Текстильщик, где погибли двое мужчин и одна женщина.

В ВСУ информацию не комментировали, однако в сети уже заметили, что удары произошли сразу же после того, как был обстрелян Львов. Так блогер "Фашик донецкий" допустил, что оккупанты могли попытаться сбить информационную волну по поводу гибели там мирных людей и обстрелять Донецк.

На фоне этого, в сети появились фотографии с места прилета.

Как сообщалось ранее, после пяти часов утра в среду, 4 сентября, во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы во Львове. Россияне нанесли по городу ракетный удар, повреждены жилые дома, погибло семеро людей, среди них двое детей. Из-за этого, в городе был объявлен траур.