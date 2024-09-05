Забирайтеся з України і не постраждаєте: в США жорстко відповіли Лаврову на його чергові погрози

США не налякані заявами Лаврова щодо так званих "червоних ліній"

Якщо Росії не подобається страждати через надання Україні американського озброєння, яке прилітає по російських військах, Кремль може припинити війну та вивести з України війська. Чергові "лякалки" міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо "червоних ліній" нікого не цікавлять.

Таким чином Державний департамент США відповів на погрози Лаврова, які той озвучив після оприлюднення планів США передати Україні ракети збільшеної дальності JASSM, пише "Укрінформ". Під час брифінгу спікера Держдепартамента Метью Міллера з відповідним питанням виліз російський пропагандист.

"Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України", – сказав Міллер.

Зазначимо, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності класу повітря-поверхня JASSM. Відправка JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт війни, оскільки більше території Росії опиниться в зоні дії потужних, високоточних боєприпасів.

Крилата ракета авіаційного базування AGM-158 JASSM з’явилась в 2003 році. Її дальність — 370 км в базової версії. Подальші модернізації збільшили дальність у 900 км — для AGM-158B JASSM-ER, що виробляється з 2014 року. Проте перспектива отримання в України є тільки для базової версії. Вони мають спільну вагу проникаючої бойової частини — 450 кг. Це дозволяє пробити землю на глибину до 24 метрів і залізобетонні плити до 2 метрів товщини, що робить її вельми ефективною проти бункерів.

Новина викликала істеричне кукурікання з Кремля. Відзначився із заявою Лавров, якого встигли був поховати, а він, нажаль, все ж виявився живий. Зокрема "конячка" заявив і про російські "червоні лінії", мовляв, не треба з ними жартувати.