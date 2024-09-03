Україна може скоро отримати далекобійні ракети до F-16: ЗМІ з'ясували подробиці

Остаточне рішення ще не ухвалено

США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності класу повітря-поверхня JASSM. Вони могли б досягти цілей вглибині Росії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на американських посадовців. Зазначається, що Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США опрацьовують технічні можливі проблеми перед будь-яким постачанням.

Очікується, що про включення ракет JASSM до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили агентству три джерела. Проте остаточне рішення ще не прийнято.

Відправка JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт війни, оскільки більше території Росії опиниться в зоні дії потужних, високоточних боєприпасів. Водночас чиновники зазначили що це є важливою проблемою для адміністрації Джо Байдена.

Військові аналітики припустили, що надання Україні ракет JASSM, які є малопомітними і можуть уражати цілі на більшій відстані, ніж більшість інших ракет, що наразі є в арсеналі України, могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів. Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск цих ракет поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити їм уражати військові об’єкти навіть в російських містах Воронеж та Брянськ. Застосування їх поблизу лінії фронту на півдні України могло б уможливити удари по аеродромах або військово-морським об’єктам у Криму.

Теоретична зона ураження ракет JASSM

JASSM досі інтегрували лише в літаки, розроблені США. Проте Україна матиме кілька десятків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Що відомо про ракету JASSM

Старі моделі JASSM, виготовлені компанією Lockheed Martin Corp, мають радіус дії приблизно 370 км. Їхня довжина складає близько 4 метрів. Вони розроблені як непомітні, тому їх важко засікти на радарах. Вони також можуть літати близько до землі та можуть бути запрограмовані на обхідні маршрути, уникаючи ППО. Існує також ракета JASSM більшої дальності, яка може пролетіти понад 800 кілометрів.

Ракета JASSM

Кожна JASSM має боєголовку вагою понад 450 кг, але, на відміну від ракет Storm Shadow і SCALP, які вже надали Києву Великобританія та Франція, вони явно не призначені для пробивання захищених бункерів. Найновіші версії JASSM коштують близько 1 мільйона доларів кожна.

Сигнали глобальної системи позиціонування (GPS) та інерціальна навігаційна система забезпечують навігацію. Коли ракет наближається до своєї цілі, інфрачервона головка самонаведення може допомогти скерувати її до точки падіння з точністю близько 3 метрів.

Reuters зазначає, що наразі невідомо, який із двох типів ракет розглядає Вашингтон. Проте надання ракет меншої дальності зменшить навантаження на його запаси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що може стати на заваді отримання Україною ракет JASSM. На шляху її передачі може виявитися такий міжнародний фактор, як Режим контролю ракетних технологій (РКРТ).