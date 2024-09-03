Украина может скоро получить дальнобойные ракеты к F-16: СМИ выяснили подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Окончательное решение еще не принято
США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности класса воздух-поверхность JASSM. Они могли бы достичь целей в глубине России.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку США прорабатывают возможные технические проблемы перед любой поставкой.
Ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили агентству три источника. Однако окончательное решение еще не принято.
Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт войны, поскольку больше территории России окажется в зоне действия мощных, высокоточных боеприпасов. В то же время чиновники отметили, что это важная проблема для администрации Джо Байдена.
Военные аналитики предположили, что предоставление Украине ракет JASSM, которые малозаметны и могут поражать цели на большем расстоянии, чем большинство других ракет, находящихся в арсенале Украины, могло бы отодвинуть российские плацдармы и склады поставок на сотни километров. Это серьезно усложнит способность России поддерживать ее наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.
Запуск этих ракет вблизи северной границы Украины с Россией мог бы позволить им поражать военные объекты даже в российских городах Воронеж и Брянск. Применение их вблизи линии фронта на юге Украины могло бы обеспечить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.
JASSM пока интегрировали только в самолеты, разработанные США. Однако у Украины будет несколько десятков F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.
Что известно о ракете JASSM
Старые модели JASSM, изготовленные компанией Lockheed Martin Corp, имеют радиус действия около 370 км. Их длина составляет около 4 метров. Они разработаны как незаметные, поэтому их трудно засечь на радарах. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО. Существует также ракета JASSM большей дальности, которая может пролететь более 800 км.
Каждая JASSM имеет боеголовку весом более 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, которые уже предоставили Киеву Великобритания и Франция, они явно не предназначены для пробивания защищенных бункеров. Новейшие версии JASSM стоят около 1 миллиона долларов каждая.
Сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система обеспечивают навигацию. Когда ракеты приближаются к своей цели, инфракрасная головка самонаведения может помочь направить ее к точке падения с точностью около 3 метров.
Reuters отмечает, что неизвестно, какой из двух типов ракет рассматривает Вашингтон. Однако предоставление ракет меньшей дальности снизит нагрузку на его запасы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что может помешать получению Украиной ракет JASSM. На пути ее передачи может оказаться такой международный фактор, как Режим контроля ракетных технологий (РКРТ).