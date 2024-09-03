Украина может скоро получить дальнобойные ракеты к F-16: СМИ выяснили подробности

Окончательное решение еще не принято

США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности класса воздух-поверхность JASSM. Они могли бы достичь целей в глубине России.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку США прорабатывают возможные технические проблемы перед любой поставкой.

Ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили агентству три источника. Однако окончательное решение еще не принято.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт войны, поскольку больше территории России окажется в зоне действия мощных, высокоточных боеприпасов. В то же время чиновники отметили, что это важная проблема для администрации Джо Байдена.

Военные аналитики предположили, что предоставление Украине ракет JASSM, которые малозаметны и могут поражать цели на большем расстоянии, чем большинство других ракет, находящихся в арсенале Украины, могло бы отодвинуть российские плацдармы и склады поставок на сотни километров. Это серьезно усложнит способность России поддерживать ее наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск этих ракет вблизи северной границы Украины с Россией мог бы позволить им поражать военные объекты даже в российских городах Воронеж и Брянск. Применение их вблизи линии фронта на юге Украины могло бы обеспечить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

Теоретическая зона поражения ракет JASSM

JASSM пока интегрировали только в самолеты, разработанные США. Однако у Украины будет несколько десятков F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Что известно о ракете JASSM

Старые модели JASSM, изготовленные компанией Lockheed Martin Corp, имеют радиус действия около 370 км. Их длина составляет около 4 метров. Они разработаны как незаметные, поэтому их трудно засечь на радарах. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО. Существует также ракета JASSM большей дальности, которая может пролететь более 800 км.

Ракета JASSM

Каждая JASSM имеет боеголовку весом более 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, которые уже предоставили Киеву Великобритания и Франция, они явно не предназначены для пробивания защищенных бункеров. Новейшие версии JASSM стоят около 1 миллиона долларов каждая.

Сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система обеспечивают навигацию. Когда ракеты приближаются к своей цели, инфракрасная головка самонаведения может помочь направить ее к точке падения с точностью около 3 метров.

Reuters отмечает, что неизвестно, какой из двух типов ракет рассматривает Вашингтон. Однако предоставление ракет меньшей дальности снизит нагрузку на его запасы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что может помешать получению Украиной ракет JASSM. На пути ее передачи может оказаться такой международный фактор, как Режим контроля ракетных технологий (РКРТ).