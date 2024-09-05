Убирайтесь из Украины и не пострадаете: в США жестко ответили Лаврову на его очередные угрозы

США не напуганы заявлениями Лаврова по поводу так называемых "красных линий"

Если России не нравится страдать из-за предоставления Украине американского вооружения, прилетающего по российским войскам, Кремль может прекратить войну и вывести из Украины войска. Очередные "пугалки" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу "красных линий" никого не интересуют.

Таким образом, Государственный департамент США ответил на угрозы Лаврова, которые тот озвучил после обнародования планов США передать Украине ракеты увеличенной дальности JASSM, пишет "Укринформ". Во время брифинга спикера Госдепартамента Мэтью Миллера с соответствующим вопросом вылез российский пропагандист.

"Наша поддержка Украины осуществляется через незаконную войну, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", – сказал Миллер.

Отметим, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности класса воздух-поверхность JASSM. Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт войны, поскольку больше территории России окажется в зоне мощных, высокоточных боеприпасов.

Крылатая ракета авиационного базирования AGM-158 JASSM появилась в 2003 году. Ее дальность – 370 км в базовой версии. Дальнейшие модернизации увеличили дальность до 900 км – для AGM-158B JASSM-ER, производимой с 2014 года. Однако перспектива получения у Украины есть только для базовой версии. Они имеют общий вес проникающей боевой части – 450 кг. Это позволяет пробить землю на глубину до 24 метров и железобетонную плиту до 2 метров толщины, что делает ее весьма эффективной против бункеров.

Новость вызвала истерическое кукарекание из Кремля. Отличился с заявлением Лавров, которого успели похоронить, а он, к сожалению, все же оказался жив. В частности "лошадка" заявил и о российских "красных линиях", мол, не надо с ними шутить.