Десятки иностранных компонентов продолжают находить в российских ракетах

Запад не перестает поставлять российскому режиму компоненты для оружия, которым убивают украинцев. Так, в российской ракете "Искандер-М", одной из которых враг 3 сентября ударил по Полтаве, нашли по меньшей мере 34 иностранных компонента.

Это говорится в инфографике проекта UA War Infographics. Аналитики указали, что 27 компонентов в ракете "Искандер-М" оказались производства Соединенных Штатов, еще четыре – Швейцарии, два – Тайваня и один происходил из Японии.

"Были ли американские детали конкретно в той ракете, которая была выпущена по Полтаве, публично не сообщали. Но это повод задуматься над тем, как усиливать борьбу с обходом санкций. Западные детали находили даже в оружии, произведенном в 2023 году", – отметили аналитики. .

Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным, погибли более 50 человек, а более 270 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ГБР возбуждено уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.

Соединенные Штаты, чьи компоненты чаще всего находят в российском оружии, не изменили политику по поводу разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием американского производства даже несмотря на трагедию в Полтаве. Гибель 50 и ранение почти 300 украинцев, похоже, никоим образом не волнует Вашингтон и не принуждает его к каким-либо действиям.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.