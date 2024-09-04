Под завалами остаются люди: в Полтаве увеличилось количество жертв российского удара (фото)

Спасатели делают все возможное, чтобы поскорее достать людей

В Полтаве, после российского ракетного удара по учебному заведению и больнице, под завалами до сих пор ищут людей. Предварительно число погибших людей возросло до 53 человек.

Об этом сообщает "МВД Украины". Под завалами учебного заведения могут находиться еще до пяти человек.

"53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Пострадали 271 человек, спасены — 25, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненной информации, под завалами может находиться еще до 5 человек", — написали в сообщении.

UPD: Число пострадавших возросло до 298 человек, сообщили в МВД.

Сейчас работы продолжаются, спасатели делают все возможное, чтобы поскорее достать людей. Также известно, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

Оккупанты направили на Полтаву две баллистические ракеты

Спасатели делают все возможное

Разбор завалов продолжается

Напомним, во вторник, 3 августа, российские оккупанты направили на Полтаву две баллистические ракеты. Одно из попаданий пришлось на территорию учебного заведения и больницы.

В Минобороны заявили, что никаких построений, несмотря на слухи, которые начали распространяться по сети, во время тревоги в Полтаве не было. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что, когда раздался сигнал воздушной тревоги, в заведении проходил учебный процесс. Все начали спускаться в укрытие, но взрывы произошли через несколько минут.

Удар по Полтаве

Спасательная операция в Полтаве продолжалась всю ночь и продолжается по сей день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как трагедия в Полтаве изменила мнение США по поводу ударов по РФ. Чуда не произошло.