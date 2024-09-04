Під завалами залишаються люди: у Полтаві зросла кількість жертв російського удару (фото)

Рятувальники роблять все можливе, аби скоріше дістати людей

У Полтаві, після російського ракетного удару по навчальному закладу та лікарні, під завалами досі шукають людей. Попередньо, кількість загиблих людей зросла до 53 чоловік.

Про це повідомляє "МВС України". Зазначається, що під завалами навчального закладу можуть перебувати ще до п’яти осіб.

"53 людини загинули внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Постраждали 271 людина, врятовано — 25, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненою інформацією, під завалами може перебувати ще до 5 людей", — написали у повідомленні.

UPD: Кількість постраждалих зросла до 298 людей, повідомили в МВС.

Нині роботи тривають, рятувальники роблять все можливе, аби скоріше дістати людей. Також відомо, що внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення.

Окупанти скерували на Полтаву дві балістичні ракети

Рятувальники роблять все можливе

Розбір завалів триває

Нагадаємо, у вівторок, 3 серпня, російські окупанти скерували на Полтаву дві балістичні ракети. Одне з влучань припало на територію навчального закладу та лікарні.

У Міноборони заявили, що жодних шикувань, попри чутки, які почали ширитися мережею, під час тривоги у Полтаві не було. Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, у закладі проходив навчальний процес. Всі почали спускатися в укриття, але вибухи сталися за кілька хвилин.

Удар по Полтаві

Рятувальна операція в Полтаві тривала всю ніч і продовжується досі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як трагедія у Полтаві змінила думку США щодо ударів по РФ. Дива не сталося.