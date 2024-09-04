Вниз по лестнице к своей смерти: где в учебном военном центре Полтавы обнаружили больше всего погибших и раненых

В среду, 4 сентября, в Полтавской областной военной администрации состоялся брифинг по поводу последствий российского удара по военно-учебному центру связи (бывшему Институту связи), в результате которого уже 53 человека скончались и около 300 получили ранения разной степени тяжести. За жизнь 23 человек борются медики реанимационных отделений. До сих пор под завалами находятся фрагменты тел пяти человек.

О том, почему произошла эта массовая трагедия, как сработали чрезвычайники и медики в критической ситуации, как организована помощь родственникам, прибывающим в Полтаву в поисках своих родных, получит ли кто-нибудь наказание за организацию обучения в этой ситуации и что будет дальше с учебным заведением, "Телеграф" узнал от участников брифинга.

Пока полтавские спасатели, к которым подключились их коллеги из Черкасской и Киевской областей, а также военные и волонтеры, работающие уже вторые сутки подряд, разобрали процентов 70 завалов. Вывезено более 1 тысячи тонн различных обломков. В общей сложности к разбору завалов было привлечено 700 человек.

В спасательной операции участвовали также 122 полицейских и 30 работников Национальной гвардии Украины.

Больше всего пострадавших — погибших и раненых — было обнаружено среди выходивших через третий и четвертый эвакуационные выходы (в общей сложности их шесть). Вторая ракета попала в эту точку, когда люди спускались по лестнице в безопасное место. Две минуты от начала звуковой сирены до прилета это слишком мало. Не все успели эвакуироваться, особенно учившиеся на верхних этажах 6-этажного здания. После первого удара передняя стена учебного корпуса полностью обрушилась, а после второго кирпича разлетелась и привалила людей. Эти два эвакуационных выхода полностью обрушились. Спускавшиеся по другим эвакуационным выходам уцелели или получили незначительные повреждения.

Участники брифинга

Участники брифинга

Начальник объединенного учебного центра войск связи Игорь Мицюк опроверг слухи, что в момент ракетного удара курсанты находились на построении.

На самом деле, как стало известно "Телеграфу" из личных источников, обучение в центре продолжалось и днем, и ночью. Дневная смена начинала занятие в 8:20. Каждый урок длился 1 час и 20 минут, после чего последовало 10—15 минут перерыва. Но в 9:08 прозвучала сирена…

— Я вас уверяю: никаких мероприятий, связанных с построением, каким-либо собранием людей для чего-либо, каких-то там инструктажей, праздничных мероприятий или присяг – никаких мероприятий не проводилось и не должно проводиться. Последние массовые мероприятия проводились еще до наводнения. А с начала войны вообще даже о существовании собрания для более десяти человек — запрещены на нашей территории, — подчеркнул Мицюк.

До этого, во время регулярно проводимых тренировочных мероприятий, около 1000 человек курсантского и личного состава учебного центра эвакуировались до укрытия максимум за 7 минут. К сожалению, в этот раз такого времени у них не было.

Здание заведения

По городу ходят слухи, будто за несколько дней до трагедии над Полтавой висел дрон-разведчик. А еще вроде бы работали корректировщики. На что и.о. начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк ответил, что у СБУ не было никакой информации об угрозе обстрела учебного заведения, хотя эта версия, равно как и версия с корректировщиками, является рабочей. "Также СБУ осуществляет комплекс контрразведывательных и антитеррористических мер с каждым лицом в среде учебного заведения, которое там было, чтобы отработать версии с корректировкой, отправкой непонятных фото и видео, которые сразу после удара появились на российских сайтах", — отметил Константин Семенюк.

По его словам, видео из Интернета изъято.

Труднее всего говорить о погибших и раненых

Глава ОВА Филипп Пронин рассказал, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Для этого привлекли 30 карет скорой. Пострадавших транспортировали во все медучреждения Полтавы, возможности больниц других городов не привлекали. В настоящее время люди находятся в семи больницах Полтавы. Состояние 65 человек тяжелое. Еще 144 человека находятся в среднем состоянии, 87 – в легком.

Филипп Пронин

За первые четыре часа после ракетного удара скончались 14 человек.

— По прибытии наших подразделений на место трагедии они в первую очередь приступили к деблокированию пострадавших из очага пожара, оказанию помощи пострадавшим в зоне поражения. Выносили всех из зоны поражения, так называемой красной зоны, и передавали в руки профессиональных медиков, которые затем оказывали первичную помощь в безопасной зоне, сказал начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Андрей Хижняк.

Журналисты спросили его, правда ли, что у чрезвычайников нет нормальных жгутов, из-за чего многие раненые просто истекли кровью. Об этом, в частности, на сайте "Украинской правды" публично заявил медик добровольческого батальона "Госпитальеры", видеограф Игорь Ткачев, проживающий рядом с бывшим Институтом связи и случайно оказавшийся в нужное время в нужном месте. По его словам, "к сожалению, волонтеры, похоже, убили вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду, и кажется, что оригинальные сертифицированы были только у нас. Приносили раненого с турникетом, а турникет китайский довернуть его невозможно. Мы накладывали свои, но они быстро кончались. Когда кричал: "Дайте турникет", давали китайский, и я внутренне умирал вместе с этими людьми, которым знал, как помочь, но не мог потому, что кто-то, даже не враг, решил их убить китайским дерьмом.

Приехавшие врачи были молодые девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные. Им просто грузили тяжелых, без рук и ног, в конвульсиях, умирающих людей в машины, и они терялись. У них я не увидел ни турникетов, ни какой-либо организации процесса, ничего. Их к такому не готовили. Что делали ГСЧС, кроме переноса раненых, я точно не видел, помочь большинство из них нам не могло, аптечек у них я тоже не увидел, возможно, кто-то из них накладывал те китайские турникеты, не знаю".

Спасатели на месте попадания, фото ГСЧС

Господин Хижняк возразил:

— Средства, которыми мы оказывали, в том числе медицинскую помощь, были качественными. Мы обеспечены ими в достаточном количестве. Все они сертифицированы, отвечают всем стандартам высокого качества. У нас нет китайских турникетов! Благодаря им наши сотрудники спасли, в том числе 25 человек. Надеюсь, все они выживут.

Спасатели на месте попадания

Также отрицал неготовность медиков директор областного департамента здравоохранения Виктор Лысак.

— Может быть, не все понимают, что такое первичная медицинская эвакуация и что нужно делать на этом этапе, — сказал он. — Уже через восемь минут после удара первая скорая въехала на территорию учебного заведения. Все медики, оказывавшие помощь, прошли соответственно подготовку и имели сертифицированные медицинские средства в достаточном количестве. При этом ни один студент медицинского университета, как об этом говорят, не был задействован в составе бригад медицины катастроф и экстренной медицинской помощи.

По его словам, медучреждения, где проходят лечение пострадавшие от ракетного удара, обеспечены всем необходимым.

Городские власти тем временем занимаются организацией размещения родных курсантов, которые потеряли с ними связь и теперь разыскивают их по больницам и моргам. В Полтавском городском совете рекомендуют обращаться за номером оперативной службы 1580 или за номерами мобильных телефонов 0671581580, 0662865887.

Телефоны для справок о возможном местонахождении на лечении пострадавших:

горячая линия Департамента здравоохранения 0505052959;

приемные отделений медучреждений 0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.

Для общения родственниками определены специалисты.

Родственники курсантов у морга, фото Суспильне

По словам заместителя Полтавского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Татьяны Бардиной, город вместе с областными властными структурами возьмет на себя подготовку в организации похорон.

Кстати, городской совет призвал полтавчан предоставить жилье для семей, приехавших к своим родным, находящимся в больницах.

Как известно, Командование Сухопутных войск 3 сентября сообщило, что будет проведено "расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте". Также проверят, должным образом осуществляли руководство заведением.

Филипп Пронин заявил, что расследованием дела занимается Генеральная прокуратура, которая должна сказать, был ли состав преступления со стороны руководства центра и всех, кто причастен к организации обучения в нем.

Относительно того, как будет работать и будет ли работать учебный военный центр связи, Игорь Мицюк заверил, что будет работать. Его формат работы уже определен, но эта информация закрыта.