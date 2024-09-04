Униз по східцях до своєї смерті: де в навчальному військовому центрі Полтави виявили найбільше загиблих і поранених

У середу, 4 вересня, в Полтавській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг з приводу наслідків російського удару по військово-навчальному центру зв’язку (колишньому Інституту зв’язку), в результаті якого вже 53 особи померли і близько 300 отримали поранення різного ступеня важкості. За життя 23 людей борються медики реанімаційних відділень. Досі під завалами знаходяться фрагменти тіл п’яти осіб.

Про те, чому сталася ця масова трагедія, як спрацювали надзвичайники та медики у критичній ситуації, як організована допомога родичам, які прибувають до Полтави в пошуках своїх рідних, чи отримає хтось покарання за організацію навчання в цій ситуації і що буде далі з навчальним закладом, "Телеграф" дізнався від учасників брифінгу.

Наразі полтавські рятувальники, до яких підключилися їхні колеги з Черкаської та Київської областей, а також військові й волонтери, котрі працюють уже другу добу поспіль, розібрали відсотків 70 завалів. Вивезено понад 1 тисячу тонн різноманітних уламків. Загалом до розбору завалів було залучено 700 осіб.

У рятувальній операції брали участь також 122 поліцейських і 30 працівників Національної гвардії України.

Найбільше постраждалих — загиблих і поранених — було виявлено серед тих, хто виходив через третій і четвертий евакуаційний виходи (загалом їх шість). Друга ракета поцілила в цю точку, коли люди спускалися сходами у безпечне місце. Дві хвилини від початку звукової сирени до прильоту — це надто мало. Не всі встигли евакуюватися, особливо ті, хто навчався на верхніх поверхах 6-поверхової будівлі. Після першого удару передня стіна навчального корпусу повністю обвалилася, а після другого цегла порозліталася і привалила людей. Ці два евакуаційні виходи повністю обвалились. Ті, хто спускався по інших евакуаційних виходах, уціліли або отримали незначні ушкодження.

Учасники брифінгу

Учасники брифінгу

Начальник об’єднаного навчального центру військ зв’язку Ігор Міцюк спростував чутки про те, що в момент ракетного удару курсанти знаходилися на шикуванні.

Насправді, як стало відомо "Телеграфу" з особистих джерел, навчання в центрі тривало і вдень, і вночі. Денна зміна розпочинала заняття о 8:20. Кожен урок тривав 1 годину і 20 хвилин, після чого було 10—15 хвилин перерви. Але о 9:08 прозвучала сирена…

— Я вас запевняю: жодних заходів, пов’язаних із шикуваннями, якимись зборами людей для будь-чого, якихось там інструктажів, святкових заходів чи присяг – жодних заходів не проводилося і не мало проводитися. Останні масові заходи проводилися ще до ковіду. А від початку війни взагалі навіть про існування зборів для більш аніж десяти осіб — заборонені на нашій території, — наголосив Міцюк.

До цього, під час тренувальних заходів, які проводились регулярно, близько 1000 осіб курсантського й особового складу навчального центру евакуювались до укриття максимум за 7 хвилин. На жаль, на цей раз такого часу в них не було.

Будівля закладу

Містом ширяться чутки, начебто за кілька днів до трагедії над Полтавою висів дрон-розвідник. А ще начебто працювали коригувальники. На що т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк відповів, що СБУ не мала ніякої інформації про загрозу обстрілу навчального закладу, хоча ця версія, так само як і версія з корегувальниками, є робочою. "Також СБУ здійснює комплекс контррозвідувальних та антитерористичних заходів з кожною особою у середовищі навчального закладу, яка там була, щоб відпрацювати версії з коригуванням, надсиланням незрозумілих фото і відео, які одразу ж після удару зʼявилися на російських сайтах", — зазначив Костянтин Семенюк.

Наразі, за його словами, відео з Інтернету вилучене.

Найважче говорити про загиблих та поранених

Очільник ОВА Філіп Пронін розповів, що всім постраждалим надали медичну допомогу. Для цього залучили 30 карет швидкої. Потерпілих транспортували в усі медзаклади Полтави, можливості лікарень інших міст не залучали. Наразі люди перебувають у семи лікарнях Полтави. Стан 65 людей важкий. Ще 144 людини перебувають у середньому стані, 87 — у легкому.

Філіп Пронін

За перші чотири години після ракетного удару померло 14 осіб.

— Після прибуття наших підрозділів на місце трагедії вони першочергово приступили до деблокування постраждалих з осередку пожежі, наданні допомоги постраждалим у зоні ураження. Виносили всіх із зони ураження, так званої червоної зони, й передавали в руки фахових медиків, які потім надавали первинну допомогу в безпечній зоні, — сказав начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Андрій Хижняк.

Журналісти запитали його, чи правда, що у надзвичайників немає нормальних джгутів, із-за чого багато поранених просто стекли кров’ю. Про це, зокрема, на сайті "Української правди" публічно заявив медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", відеограф Ігор Ткачов, який мешкає поряд з колишнім Інститутом зв’язку і який випадково опинився у потрібний час у потрібному місці. За його словами, "на жаль, волонтери, схоже, вбили вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. Приносили пораненого з турнікетом, а турнікет китайський, докрутити його неможливо. Ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Коли кричав: "Дайте турнікет", давали китайський, і я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити китайським лайном.

Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені. Їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей у машини, і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС, крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив, можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю".

Рятувальники на місці влучання, фото ДСНС

Пан Хижняк це заперечив:

— Засоби, якими ми надавали, в тому числі медичну допомогу, були якісними, Ми забезпечені ними в достатній кількості. Всі вони сертифіковані, відповідають усім стандартам, високої якості. У нас немає китайських турнікетів! Завдяки їм наші співробітники врятували, зокрема, 25 осіб. Сподіваюся, всі вони виживуть.

Рятувальники на місці влучання

Так само заперечив неготовність медиків директор обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

— Можливо, не всі розуміють, що таке первинна медична евакуація і що потрібно робити на цьому етапі, — зазначив він. — Вже через вісім хвилин після удару перша "швидка" в’їхала на територію навчального закладу. Всі медики, які надавали допомогу, пройшли відповідно підготовку й мали сертифіковані медичні засоби у достатній кількості. При цьому, жодного студента медичного університету, як про це говорять, не було задіяно у складі бригад медицини катастроф та екстреної медичної допомоги.

Наразі, за його словами, медзаклади, де проходять лікування потерпілі від ракетного удару, забезпечені всім необхідним.

Міська влада тим часом займається організацією розміщення рідних курсантів, які втратили з ними зв'язок і тепер розшукують їх по лікарнях та моргах. У Полтавській міській раді рекомендують звертатися за номером оперативної служби 1580 або за номерами мобільних телефонів 067 158 1580, 066 286 5887.

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих:

гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я 0505052959;

приймальні відділень медзакладів: 0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.

Для спілкування родичами визначені фахівці.

Родичі курсантів біля моргу, фото Суспільне

За словами заступника Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Тетяни Бардіної місто разом з обласними владними структурами візьме на себе підготовку до організації похоронів.

До речі, міська рада закликала полтавців надати житло для сімей, які приїхали до своїх рідних, що перебувають у лікарнях.

Як відомо, Командування Сухопутних військ 3 вересня повідомило, що буде проведено "розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті". Також перевірять, чи належним чином здійснювали керівництво закладом.

Філіп Пронін заявив, що розслідуванням справи займається Генеральна прокуратура, яка має сказати, чи був склад злочину з боку керівництва центру й усіх, хто причетний до організації навчання в ньому.

Щодо того, як працюватиме і чи працюватиме навчальний військовий центр зв’язку, Ігор Міцюк запевнив, що працюватиме. Його формат роботи вже визначений, але ця інформація закрита.