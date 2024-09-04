"Не робіть помилок": Байден відреагував на російський удар по Полтаві

Путін намагається зламати волю українського народу

Президент США Джо Байден відреагував на російський ракетний удар по Полтаві, що стався 3 вересня. Нагадаємо, тоді загинула 51 людина і ще 271 була поранена.

Байден найрішучішим чином засудив жахливу атаку. Офіційне повідомлення про це з’явилося на сайті Білого Дому.

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Це трагічне нагадування про триваючі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно… Не робіть помилок: Росія не переможе у цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати продовжують бути поруч", — йдеться в повідомленні.

Також Байден зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. Включно з наданням систем протиповітряної оборони та засобів, необхідних для захисту країни.

Водночас, варто зауважити, що трагедія у Полтаві, не змінила політику Байдена щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю американського виробництва. Попри шалену кількість жертв та поранених, далі "рішучого засудження" російського терору справа не рушила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вдарили по Львову "Кинджалами". Пошкоджено житлові будинки, постраждали люди. Нині відомо про трьох загиблих.